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Drum-cam от SEPULTURA



Барабанщик SEPULTURA Eloy Casagrande опубликовал видео исполнения композиции "Roots Bloody Roots" в рамках выступления на Knotfest Brasil, Sambódromo Do Anhembi, Сан-Паулу, Бразилия.







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