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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 39
*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
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Sepultura

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26 дек 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рок крепкое, стало лучше»

8 дек 2023 : 		 SEPULTURA едет в прощальный тур

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»

23 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет»

21 ноя 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы все умрем, так давайте об этом говорить!»

2 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

26 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

18 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

11 сен 2023 : 		 Лидер SEPULTURA о сет-листе юбилейных концертов

6 сен 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «В турах всегда было тяжело»

29 авг 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Нового альбома пока не ждите»

27 авг 2023 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

23 авг 2023 : 		 SEPULTURA отметит 40 лет альбомом

22 июл 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA критикует площадки за поборы

24 май 2023 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 апр 2023 : 		 Бывший гитарист MACHINE HEAD — о прослушивании в SEPULTURA

1 мар 2023 : 		 Drum-cam от барабанщика SEPULTURA

27 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Chaos A.D.": «Это своего рода переломный момент в металле»

22 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе SEPULTURA: «Ну и нафиг оно мне?»

28 дек 2022 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

21 дек 2022 : 		 PHILIP ANSELMO, SCOTT IAN и MATT HEAFY присоединились на сцене к SEPULTURA

14 дек 2022 : 		 PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к SEPULTURA

10 дек 2022 : 		 SEPULTURA о европейском туре

6 окт 2022 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots"

5 сен 2022 : 		 SEPULTURA с оркестром
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Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рок крепкое, стало лучше»



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В новом интервью для AndrewHaug.com фронтмен SEPULTURA Derrick Green рассказал о своём решении отказаться от употребления алкоголя:

«Я думаю, что всё это началось, в частности с такими вещами, как алкоголь, ещё до локдаунов, до COVID. Это случилось немного раньше. Для меня это стало поворотным моментом, когда я просто не хотел больше этим заниматься. Я не находил в алкоголе никаких положительных моментов. Их не было. Кроме вкуса. А всё остальное с возрастом становилось только хуже: ощущения после выпивки, депрессия, чего раньше никогда не было, моё тело выходило из строя, пищеварительная система была полностью разрушена, мозг болит, утром с похмелья хочется воды, и я чувствовал себя разбитым. Я просто устал от этого и задался вопросом: "Почему я так поступаю с собой? В этом нет никакого смысла. И я еще трачу на это деньги, что вообще не имеет никакого смысла. Это просто нелепо". Так что мне было легко остановиться, потому что я сразу же начал чувствовать себя хорошо.

Эти перемены стоят гораздо больше, чем то, что я делал с собой, и эта ясность действительно дала толчок к тому, чтобы делать больше для себя, относиться к себе с уважением. Я почувствовал, что я единственный человек, который сможет это сделать, и мне нужно было действовать именно в тот момент. Поэтому я не хотел упустить такую возможность.

В течение многих лет я не мог вспомнить некоторые вещи, которые происходили ночью после невероятных моментов, и теперь подобное в прошлом. Так что я стал чувствовать себя отлично. Как только я бросил, все дела пошли в гору. Это было действительно невероятное ощущение».




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26 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Брать в рог*, исправьте, пожалуйста

просмотров: 139

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