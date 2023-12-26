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Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рок крепкое, стало лучше»



В новом интервью для AndrewHaug.com фронтмен SEPULTURA Derrick Green рассказал о своём решении отказаться от употребления алкоголя:



«Я думаю, что всё это началось, в частности с такими вещами, как алкоголь, ещё до локдаунов, до COVID. Это случилось немного раньше. Для меня это стало поворотным моментом, когда я просто не хотел больше этим заниматься. Я не находил в алкоголе никаких положительных моментов. Их не было. Кроме вкуса. А всё остальное с возрастом становилось только хуже: ощущения после выпивки, депрессия, чего раньше никогда не было, моё тело выходило из строя, пищеварительная система была полностью разрушена, мозг болит, утром с похмелья хочется воды, и я чувствовал себя разбитым. Я просто устал от этого и задался вопросом: "Почему я так поступаю с собой? В этом нет никакого смысла. И я еще трачу на это деньги, что вообще не имеет никакого смысла. Это просто нелепо". Так что мне было легко остановиться, потому что я сразу же начал чувствовать себя хорошо.



Эти перемены стоят гораздо больше, чем то, что я делал с собой, и эта ясность действительно дала толчок к тому, чтобы делать больше для себя, относиться к себе с уважением. Я почувствовал, что я единственный человек, который сможет это сделать, и мне нужно было действовать именно в тот момент. Поэтому я не хотел упустить такую возможность.



В течение многих лет я не мог вспомнить некоторые вещи, которые происходили ночью после невероятных моментов, и теперь подобное в прошлом. Так что я стал чувствовать себя отлично. Как только я бросил, все дела пошли в гору. Это было действительно невероятное ощущение».







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