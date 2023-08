29 авг 2023



Лидер SEPULTURA: «Нового альбома пока не ждите»



Andreas Kisser в недавнем интервью подтвердил информацию, что группа ещё не начинала работу над новым материалом:



«В следующем году мы будем отмечать 40-летие карьеры, так что идея состоит в том, чтобы выпустить концертный альбом. На самом деле мы записываем всё прямо сейчас; мы записываем каждое шоу. Здорово, что сейчас, благодаря технологиям, у нас есть такая возможность, и нам не нужно привязываться или ограничиваться одним или двумя концертами, чтобы записать живой сет. Так что идея состоит в том, чтобы собрать записи со всего мира и подготовить действительно хороший праздничный релиз, посвящённый нашей истории, нашей музыке. Так что новые песни или новый альбом не предвидятся в ближайшем будущем».



Рассказывая о том, как SEPULTURA собирается подобрать материал для грядущего концертного альбома, Andreas сказал:



«Я стараюсь быть настолько организованным, насколько это возможно. У нас есть файл Dropbox со всей музыкой. У меня есть файл Excel со всеми датами и песнями. Когда у тебя в голове свежие песни, ты делаешь какие-то пометки: "Здесь порвалась струна", "Там дерьмовый звук" или что-то ещё. Так что, по крайней мере, у нас есть своего рода план, с чего начать.



Это всё очень захватывающе. Я к тому, что у SEPULTURA нет как такового концертного альбома. У нас есть DVD, есть барселонский материал [альбом 1992 года "Under Siege (Live In Barcelona)"], который очень старый. Но это же традиция — когда я рос, моими любимыми альбомами были концертные альбомы: "No Sleep 'Til Hammersmith" [от MOTÖRHEAD], "Alive I" и "II" от KISS, THIN LIZZY — да мало ли. Много замечательных альбомов. "Made In Japan" [от DEEP PURPLE]».







