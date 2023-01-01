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*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 26
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Sepultura

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|||| 29 авг 2023

Лидер SEPULTURA: «Нового альбома пока не ждите»



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Andreas Kisser в недавнем интервью подтвердил информацию, что группа ещё не начинала работу над новым материалом:

«В следующем году мы будем отмечать 40-летие карьеры, так что идея состоит в том, чтобы выпустить концертный альбом. На самом деле мы записываем всё прямо сейчас; мы записываем каждое шоу. Здорово, что сейчас, благодаря технологиям, у нас есть такая возможность, и нам не нужно привязываться или ограничиваться одним или двумя концертами, чтобы записать живой сет. Так что идея состоит в том, чтобы собрать записи со всего мира и подготовить действительно хороший праздничный релиз, посвящённый нашей истории, нашей музыке. Так что новые песни или новый альбом не предвидятся в ближайшем будущем».

Рассказывая о том, как SEPULTURA собирается подобрать материал для грядущего концертного альбома, Andreas сказал:

«Я стараюсь быть настолько организованным, насколько это возможно. У нас есть файл Dropbox со всей музыкой. У меня есть файл Excel со всеми датами и песнями. Когда у тебя в голове свежие песни, ты делаешь какие-то пометки: "Здесь порвалась струна", "Там дерьмовый звук" или что-то ещё. Так что, по крайней мере, у нас есть своего рода план, с чего начать.

Это всё очень захватывающе. Я к тому, что у SEPULTURA нет как такового концертного альбома. У нас есть DVD, есть барселонский материал [альбом 1992 года "Under Siege (Live In Barcelona)"], который очень старый. Но это же традиция — когда я рос, моими любимыми альбомами были концертные альбомы: "No Sleep 'Til Hammersmith" [от MOTÖRHEAD], "Alive I" и "II" от KISS, THIN LIZZY — да мало ли. Много замечательных альбомов. "Made In Japan" [от DEEP PURPLE]».




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