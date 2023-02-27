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Sepultura

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|||| 27 фев 2023

MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Chaos A.D.": «Это своего рода переломный момент в металле»



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Бывший фронтмен SEPULTURA, а ныне лидер SOULFLY Max Cavalera поговорил с Radioactive MikeZ, ведущим программы "Wired In The Empire" на 96,7 KCAL-FM, о 30-летии пятого альбома SEPULTURA — "Chaos A.D." 53-летний музыкант бразильского происхождения, который большую часть последних семи лет на гастролях отмечал 20-летие альбома SEPULTURA "Roots" и 30-летие альбомов "Beneath The Remains" и "Arise", сказал:

«Эти альбомы для меня как дети. Я люблю праздновать их дни рождения. У меня возникает ощущение, что мне нужно купить торт и устроить настоящий день рождения в день выхода альбома.

Я считаю, что мы празднуем посредством музыки, потому что мы проводим классные туры, посвящённые этой музыке. Конечно, я не говорю, что мы будем праздновать годовщину "Chaos A.D.", но если это случится, это будет очень круто. В этом году также исполняется 25 лет дебютному альбому SOULFLY, и это две очень близкие мне по духу пластинки. "Chaos A.D." открывается биением сердца моего сына Зайона. Это особенная пластинка. Это своего рода переломный момент в металле, одна из тех записей, которые словно сломали форму, каким может быть металл. Потому что до "Chaos A.D." всё было очень быстро и агрессивно, и я думаю, что с "Chaos A.D." мы показали, что есть другой способ создавать агрессивную музыку, которая немного медленнее и больше ориентирована на грув, с такими вещами, как "Territory", "Slave New World" и "Refuse/Resist".

Я очень горжусь этими альбомами. Посмотрим, что будет дальше. У меня пока нет ничего конкретного. Сейчас я просто чествую их, как и все остальные. Наслаждаюсь тем, что они есть в моей жизни, и я очень рад, что мне довелось участвовать в создании таких альбомов».




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27 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Блестящий альбом. Когда на вопрос «откуда ты?» мне отвечают «из Бразилии», начинаю орать «War for Territory!!!».

просмотров: 896

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