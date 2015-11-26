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MAX CAVALERA — о нынешней SEPULTURA : «Да мне...»



В рамках недавнего интервью у MAX'a CAVALERA спросили, что он думает о новом вокалисте SEPULTURA, на что он ответил:



«Да мне как-то... Есть такие, и ладно. В конце концов фанаты знают, какой была группа и какая она сейчас, в чём разница [между ними]. И мне на самом деле наплевать. Я не испытываю никакой злости. Они делают то, что делают, а я занимаюсь своим делом. Так продолжается уже долгое время. Но нельзя трогать классику, те записи, которые мы делали [в 1980-х и 1990-х годах]. Это всё ещё актуально.



Если вы хотите действительно услышать что-то, что звучит близко к тому, что было, вы должны прийти посмотреть, как играем мы с братом. Это единственное, что будет близко к тому, что было».







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