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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
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Sepultura

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21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

6 май 2022 : 		 Концертное видео SEPULTURA

25 апр 2022 : 		 У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит

12 апр 2022 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

11 апр 2022 : 		 Барабанщику SEPULTURA сделали операцию

8 апр 2022 : 		 SEPULTURA выступили с барабанщиком ANGRA

5 апр 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA сломал ногу

1 апр 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я горжусь нашей значимостью»

29 мар 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

21 мар 2022 : 		 DANKO JONES присоединился на сцене к SEPULTURA

13 мар 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа»

15 фев 2022 : 		 DERRICK GREEN выступил со сломанной ногой

14 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

5 фев 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, как TESTAMENT повлияли на группу

2 фев 2022 : 		 MARC RIZZO хвалит поздние альбомы SEPULTURA

31 янв 2022 : 		 Почему концерты SEPULTURA хороши? Отвечает гитарист

19 янв 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

4 янв 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ

3 янв 2022 : 		 MAX CAVALERA был рад, что альбом SEPULTURA "Roots" похвалили DAVE GROHL и Лемми

28 дек 2021 : 		 Фронтмен SEPULTURA — о трудностях, связанных с уходом оригинального барабанщика

24 дек 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ

24 дек 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Lars был без ума от нашего барабанщика»

21 дек 2021 : 		 MAX CAVALERA — о нынешней SEPULTURA: «Да мне...»

4 дек 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Прошло столько времени, что трудно представить себя на сцене»

18 ноя 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Вы едите в Макдаке и ноете о вредности вакцин?»

5 ноя 2021 : 		 Обновленная версия клипа SEPULTURA
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|||| 21 июн 2022

Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA



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Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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22 июн 2022
f
father
Крутое выступление, отбомбили на 5+

просмотров: 153

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