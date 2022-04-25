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Sepultura

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25 апр 2022 : 		 У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит

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|||| 25 апр 2022

У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит



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Eloy Casagrande опубликовал следующее сообщение:

«Вчера я был на сеансе физиотерапии, и у меня внезапно возникла боль в животе. Мне пришлось срочно ехать в больницу. У меня диагностировали инфекцию почек (пиелонефрит) из-за камня, который заблокировал мочеточник (трубку, по которой моча поступает из почек в мочевой пузырь). Мне пришлось сделать срочную операцию, чтобы между мочевым пузырём и почкой вставили "двойной J", чтобы разблокировать канал. Калькулёз всё ещё на месте, но сначала необходимо разблокировать почку, а затем решить вопрос с камнем.

Отдельное спасибо @zecabaldocchifisio, который отвёз меня в больницу, пока я кричал от боли. Спасибо моей жене @garciaariane_, которая была со мной каждую секунду, люблю тебя, Пека. Спасибо доктору @dr.gustavo_urologia, который быстро вызвался сделать операцию. Я очень ценю помощь @dr.marcosviniciuscredidio и @draerikasimplicio.

Я уже дома и продолжаю физиотерапию ноги. Я постараюсь вернуться в строй как можно быстрее. Надеюсь на вашу поддержку».

SEPULTURA Drummer ELOY CASAGRANDE Diagnosed With Kidney Infection




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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25 апр 2022
Kliops144
Капец их там от безделья понесло по врачам.
  Dislike!2
25 апр 2022
S
Sw0Rn
Чё-то чёрная полоса у парня
25 апр 2022
rassol
Камни в почках - это не шутка.
Like!1
25 апр 2022
f
father
Пиздец, бедняга
Like!1
25 апр 2022
i
insane_clown
> Спасибо моей жене @garciaariane_, которая была со мной каждую секунду, люблю тебя, Пека.

ну вот, консольщики опять соснули.
Like!2

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