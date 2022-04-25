25 апр 2022



У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит



Eloy Casagrande опубликовал следующее сообщение:



«Вчера я был на сеансе физиотерапии, и у меня внезапно возникла боль в животе. Мне пришлось срочно ехать в больницу. У меня диагностировали инфекцию почек (пиелонефрит) из-за камня, который заблокировал мочеточник (трубку, по которой моча поступает из почек в мочевой пузырь). Мне пришлось сделать срочную операцию, чтобы между мочевым пузырём и почкой вставили "двойной J", чтобы разблокировать канал. Калькулёз всё ещё на месте, но сначала необходимо разблокировать почку, а затем решить вопрос с камнем.



Отдельное спасибо @zecabaldocchifisio, который отвёз меня в больницу, пока я кричал от боли. Спасибо моей жене @garciaariane_, которая была со мной каждую секунду, люблю тебя, Пека. Спасибо доктору @dr.gustavo_urologia, который быстро вызвался сделать операцию. Я очень ценю помощь @dr.marcosviniciuscredidio и @draerikasimplicio.



Я уже дома и продолжаю физиотерапию ноги. Я постараюсь вернуться в строй как можно быстрее. Надеюсь на вашу поддержку».







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