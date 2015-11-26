24 авг 2021



Лидер SEPULTURA : «Печально, что вакцинация так политизирована»



Andreas Kisser в рамках недавнего интервью обсудил вопрос, как концертная индустрия пыталась выжить в условиях пандемии:



«Конечно, всё будет идти шаг за шагом. Развлекательный бизнес, музыкальный бизнес — всё зависит от взаимодействия, он зависит от путешествий, мест, международного свободного доступа. Мы должны ехать туда, где есть люди: это элементарные вещи. Конечно, у нас есть Интернет и все возможности, которые мы используем на [новом альбоме SEPULTURA] "SepulQuarta", но это не заменит настоящего шоу, взаимодействия с людьми, настоящей энергии и того, как на самом деле возникает искусство — на сцене. Именно на сцене оно развивается, и именно там оно эволюционирует, и именно там мы развиваем новые идеи, которые в конечном итоге приведут к новому альбому и прочему. Но нам придётся научиться выживать и жить с этим вирусом, точно так же, как и со многими другими болезнями вокруг, да и вакцинами тоже. К примеру, жёлтая лихорадка. Во многие страны нельзя въезжать, если у тебя нет прививки от жёлтой лихорадки, а у нас есть. И мы никогда не говорили о политике и всех этих глупостях из-за вакцины, а сейчас обсуждаем. Это просто смешно. Надеюсь, у нас будет больше понимания того, как мы будем выживать с этим вирусом, каковы наши ограничения и как мы будем с этим справляться, потому что нам придётся с этим справляться. Поэтому чем больше мы узнаем, тем больше мы будем знать, как справиться с этим. И мы должны быть терпеливыми; я думаю, что другого пути нет. Иначе это будет небезопасно для людей, которые собираются на концерт, для групп или людей, которые работают. Это того не стоит. Мы должны быть уверены, что мы идём туда, чтобы наслаждаться шоу, а не беспокоиться: "О, а кто будет рядом со мной?" И "Не кашляйте на меня" или что-то в этом роде. Вы должны быть свободны — свободны, чтобы наслаждаться. Иначе нет смысла собираться и наслаждаться живым концертом».







</div>





+1 -1



просмотров: 503

