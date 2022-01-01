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*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
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Sepultura

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29 мар 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

21 мар 2022 : 		 DANKO JONES присоединился на сцене к SEPULTURA

13 мар 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа»

15 фев 2022 : 		 DERRICK GREEN выступил со сломанной ногой

14 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

5 фев 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, как TESTAMENT повлияли на группу

2 фев 2022 : 		 MARC RIZZO хвалит поздние альбомы SEPULTURA

31 янв 2022 : 		 Почему концерты SEPULTURA хороши? Отвечает гитарист

19 янв 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

4 янв 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ

3 янв 2022 : 		 MAX CAVALERA был рад, что альбом SEPULTURA "Roots" похвалили DAVE GROHL и Лемми

28 дек 2021 : 		 Фронтмен SEPULTURA — о трудностях, связанных с уходом оригинального барабанщика

24 дек 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ

24 дек 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Lars был без ума от нашего барабанщика»

21 дек 2021 : 		 MAX CAVALERA — о нынешней SEPULTURA: «Да мне...»

4 дек 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Прошло столько времени, что трудно представить себя на сцене»

18 ноя 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Вы едите в Макдаке и ноете о вредности вакцин?»

5 ноя 2021 : 		 Обновленная версия клипа SEPULTURA

2 ноя 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA — о первом приезде в Бразилию

21 окт 2021 : 		 SEPULTURA перенесла европейский тур

15 окт 2021 : 		 Обновлённое видео от SEPULTURA

11 окт 2021 : 		 Лидер SEPULTURA недоволен действиями правительства по борьбе с COVID-19

29 сен 2021 : 		 Вскрытие SEPULTURA

31 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA за вакцинные паспорта

28 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Болсонаро — худшее, что могло произойти с любой страной»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет SEPULTURA выйдет осенью
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|||| 29 мар 2022

Видео с выступления SEPULTURA



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Видео с выступления SEPULTURA, которое состоялось 25 марта в Culture Room, Fort Lauderdale, Florida, доступно для просмотра ниже.

SEPULTURA Perform "Propaganda" In Fort Lauderdale; HQ Video




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