сегодня



Басист SYSTEM OF A DOWN и участники SEPULTURA в новом «карантинном видео»



Басист SYSTEM OF A DOWN' Shavo Odadjian и Tony Bellotto из TITÃS объединились с четырьмя участниками SEPULTURA, чтобы записать карантинное видео песни SEPULTURA "Biotech Is Godzilla" и кавер-версии TITÃS "Polícia". Видео доступно ниже.













