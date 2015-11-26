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Sepultura

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13 июл 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN и участники SEPULTURA в новом «карантинном видео»

28 июн 2020 : 		 FLESHWOLF исполнили SEPULTURA

27 июн 2020 : 		 Музыканты OVERKILL и SHADOWS FALL в карантинном видео SEPULTURA

18 июн 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX в карантином видео SEPULTURA

12 июн 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

1 июн 2020 : 		 ANDREAS KISSER о присоединении к SEPULTURA в 1987 году: «Взаимопонимание было мгновенным»

31 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

24 май 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Тот факт, что в США в тюрьмах больше всего людей в мире, просто ошеломляет!»

22 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

14 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

8 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

27 апр 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Я не хочу в каменный век»

23 апр 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

9 апр 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Последний раз я ел мясо в 15 лет»

20 мар 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Тур KISS все для меня поменял»

16 мар 2020 : 		 SEPULTURA отменили тур из-за коронавируа

5 мар 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA о сочинении нового альбома

26 фев 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Многие люди просто застряли в прошлом»

14 фев 2020 : 		 Басист SEPULTURA: «Пока мы в добром здравии и полны сил, я верю, что мы будем продолжать ездить в туры»

11 фев 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы здесь не для того, чтобы угодить всем»

10 фев 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Музыкальные стриминговые сервисы уничтожили продажи физических носителей»

8 фев 2020 : 		 Новое видео SEPULTURA

5 фев 2020 : 		 Жена MAX'a CAVALERA'ы — вокалисту SEPULTURA: «Пшл нах!»

5 фев 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA о постоянных вопросах фанатов о возвращении Max'a

5 фев 2020 : 		 Басист SEPULTURA: «Реюнион с Max'ом должен случиться естественным путём»

21 янв 2020 : 		 Трейлер нового альбома SEPULTURA
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Басист SYSTEM OF A DOWN и участники SEPULTURA в новом «карантинном видео»



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Басист SYSTEM OF A DOWN' Shavo Odadjian и Tony Bellotto из TITÃS объединились с четырьмя участниками SEPULTURA, чтобы записать карантинное видео песни SEPULTURA "Biotech Is Godzilla" и кавер-версии TITÃS "Polícia". Видео доступно ниже.

SYSTEM OF A DOWN





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