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Гитарист SEPULTURA: «Я горжусь нашей значимостью»



Andreas Kisser в недавнем ролике на Cameo (цена не указана), прокомментировал значимость и влияние группы на металл-сцену:



«Да, я очень горжусь тем, что SEPULTURA после почти 40 лет — сейчас нам 37 лет — карьеры, всё ещё актуальна. Люди говорят о нашем старом и новом материале. У нас очень богатая история с некоторыми изменениями в составе и особенностях музыки, с использованием бразильского влияния нашей музыки — перкуссии и так далее — что поставило SEPULTURA на совершенно иную позицию по сравнению с другими группами, особенно за пределами Бразилии. Так что да, это здорово, что мы создали что-то новое в бизнесе, на сцене, на сцене тяжёлой музыки. Здорово, что многие, очень многие группы упоминают SEPULTURA как фактор, повлиявший на них, когда они начинали карьеру или начинали писать музыку. И это просто фантастика, это потрясающе!»













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