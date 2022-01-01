сегодня



SEPULTURA выступили с барабанщиком ANGRA



Группа SEPULTURA отыграла первое шоу с барабанщиком ANGRA Bruno Valverde шестого апреля в House Of Blues, Сан-Диего, Калифорния, — видео доступно ниже.















































































+1 -2



( 1 ) просмотров: 411

