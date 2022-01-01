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Sepultura

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SEPULTURA выступили с барабанщиком ANGRA



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Группа SEPULTURA отыграла первое шоу с барабанщиком ANGRA Bruno Valverde шестого апреля в House Of Blues, Сан-Диего, Калифорния, — видео доступно ниже.

Watch: SEPULTURA Plays First Show With ANGRA Drummer BRUNO VALVERDE






































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КомментарииСкрыть/показать 1 )
8 апр 2022, 18:17
Ну и как он?


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