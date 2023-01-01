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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 86
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 57
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
*Новое видео DORO 24
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Sepultura

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27 дек 2023 : 		 Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK

26 дек 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое, стало лучше»

8 дек 2023 : 		 SEPULTURA едет в прощальный тур

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»

23 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет»

21 ноя 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы все умрем, так давайте об этом говорить!»

2 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

26 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

18 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

11 сен 2023 : 		 Лидер SEPULTURA о сет-листе юбилейных концертов

6 сен 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «В турах всегда было тяжело»

29 авг 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Нового альбома пока не ждите»

27 авг 2023 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

23 авг 2023 : 		 SEPULTURA отметит 40 лет альбомом

22 июл 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA критикует площадки за поборы

24 май 2023 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 апр 2023 : 		 Бывший гитарист MACHINE HEAD — о прослушивании в SEPULTURA

1 мар 2023 : 		 Drum-cam от барабанщика SEPULTURA

27 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Chaos A.D.": «Это своего рода переломный момент в металле»

22 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе SEPULTURA: «Ну и нафиг оно мне?»

28 дек 2022 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

21 дек 2022 : 		 PHILIP ANSELMO, SCOTT IAN и MATT HEAFY присоединились на сцене к SEPULTURA

14 дек 2022 : 		 PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к SEPULTURA

10 дек 2022 : 		 SEPULTURA о европейском туре

6 окт 2022 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots"
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Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK



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Drumeo опубликовали ролик с барабанщиком SEPULTURA ELOY CASAGRANDE:

«Загляните в сознание Eloy Casagrande! Смотрите, как он впервые слушает песню "Christmas In L.A." группы Vulfpeck и пытается подыграть ей. Что он слышит? Как ему удается сразу же создать подходящую партию ударных? Включайтесь и все узнаете!»

SEPULTURA's ELOY CASAGRANDE Hears VULFPECK For The First Time Without Drum Tracks; Teaches Himself To Play "Christmas In L.A." (Video)




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