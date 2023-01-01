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Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK



Drumeo опубликовали ролик с барабанщиком SEPULTURA ELOY CASAGRANDE:



«Загляните в сознание Eloy Casagrande! Смотрите, как он впервые слушает песню "Christmas In L.A." группы Vulfpeck и пытается подыграть ей. Что он слышит? Как ему удается сразу же создать подходящую партию ударных? Включайтесь и все узнаете!»







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