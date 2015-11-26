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Sepultura

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11 окт 2021 : 		 Лидер SEPULTURA недоволен действиями правительства по борьбе с COVID-19

29 сен 2021 : 		 Вскрытие SEPULTURA

31 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA за вакцинные паспорта

28 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Болсонаро — худшее, что могло произойти с любой страной»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет SEPULTURA выйдет осенью

24 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Печально, что вакцинация так политизирована»

23 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA — о возвращении концертов

15 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

14 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!»

2 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Группа всегда развивается и меняет своё звучание»

25 июл 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни

16 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

13 июл 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Не люблю пьяных на сцене»

5 июл 2021 : 		 Участники CRYPTA, FEAR FACTORY, EVILE And AZUSA исполняют SEPULTURA

5 июл 2021 : 		 ANDREAS KISSER: «ELOY CASAGRANDE просто создан для SEPULTURA»

26 июн 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить

26 июн 2021 : 		 8-летняя девочка исполняет SEPULTURA

24 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов

23 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Мы уверены в себе как группа»

16 июн 2021 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

4 июн 2021 : 		 ¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео

1 июн 2021 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»

24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»
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Лидер SEPULTURA недоволен действиями правительства по борьбе с COVID-19



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Andreas Kisser в рамках недавнего интервью коснулся вопроса реакции правительства Бразилии на COVID-19:

«К сожалению, в Бразилии полный бардак. У нас нет руководства, которое взяло бы на себя ответственность за решение этой задачи. В каком-то смысле это очень похоже на Штаты, где был Дональд Трамп с отрицанием и против вакцин, и всё такое прочее. Но постепенно дело движется, потому что на региональном уровне Бразилия начинает заниматься своими делами — каждый штат по сути пытается сделать всё возможное.

Я получил свою первую дозу, и, надеюсь, в сентябре я получу вторую. И хотелось бы надеяться, что это сработает, конечно, не только для нашего здоровья, но и по вопросам путешествий, поездок и гастролей, потому что нам нужны открытые границы. Особенно в Европе, когда у вас идёт там тур, вы посещаете много разных стран за очень короткий период времени. Но давайте просто понаблюдаем. Всё начинает потихоньку возвращаться — это здорово. Это мотивирует нас и вызывает чувство воодушевления. У нас есть альбом для тура, мы готовы отправиться в путь. Так что мы просто ждём, когда всё наладится. Бразилия немного запаздывает по сравнению с рядом некоторых стран, однако хоть и медленно, но процесс идёт».

SEPULTURA





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