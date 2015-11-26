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Лидер SEPULTURA недоволен действиями правительства по борьбе с COVID-19



Andreas Kisser в рамках недавнего интервью коснулся вопроса реакции правительства Бразилии на COVID-19:



«К сожалению, в Бразилии полный бардак. У нас нет руководства, которое взяло бы на себя ответственность за решение этой задачи. В каком-то смысле это очень похоже на Штаты, где был Дональд Трамп с отрицанием и против вакцин, и всё такое прочее. Но постепенно дело движется, потому что на региональном уровне Бразилия начинает заниматься своими делами — каждый штат по сути пытается сделать всё возможное.



Я получил свою первую дозу, и, надеюсь, в сентябре я получу вторую. И хотелось бы надеяться, что это сработает, конечно, не только для нашего здоровья, но и по вопросам путешествий, поездок и гастролей, потому что нам нужны открытые границы. Особенно в Европе, когда у вас идёт там тур, вы посещаете много разных стран за очень короткий период времени. Но давайте просто понаблюдаем. Всё начинает потихоньку возвращаться — это здорово. Это мотивирует нас и вызывает чувство воодушевления. У нас есть альбом для тура, мы готовы отправиться в путь. Так что мы просто ждём, когда всё наладится. Бразилия немного запаздывает по сравнению с рядом некоторых стран, однако хоть и медленно, но процесс идёт».







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