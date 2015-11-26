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MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»



В новом интервью австралийскому журналу Blunt бывший фронтмен SEPULTURA Max Cavalera рассказал о новаторском альбоме группы "Roots" 1996 года, над которым он и его коллеги по группе сотрудничали с бразильским племенем Шаванте:



«Приятно, что его ценят и по сей день. Я считаю, что альбом "Roots" был противоречивым; многие люди любили его, а многие ненавидели. Это был один из тех альбомов, которые вызывают разногласия. Мне это нравится — то, что он понравился не всем. Он может разозлить некоторых людей.



Я думаю, "Roots" — это смелая пластинка, в которой есть очень крутые вещи. Этнические элементы и запись с Шаванте — это повлияло даже на такие новые группы, как GOJIRA. На их трек "Amazonia" однозначно повлиял "Roots". Здорово видеть группы, на которые это повлияло, люди проявляют уважение к этой пластинке.

Я думаю, что альбом прошёл проверку временем. Это одна из тех пластинок, которые просто отлично звучат, когда ты включаешь их прямо сейчас. В музыкальном плане я сейчас ушёл от этого; сейчас мне больше по душе такие вещи, как мой экстремальный металл-проект GO AHEAD AND DIE. Но я горжусь этим альбомом».







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