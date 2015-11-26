Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 127
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 33
*(В)дуй клоуну! 27
*DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне» 26
[= ||| все новости группы



*

Sepultura

*



1 июн 2021 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»

24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»

24 дек 2020 : 		 Карантинный альбом от SEPULTURA

20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

14 дек 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA

7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA

22 окт 2020 : 		 Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA

28 сен 2020 : 		 Альтернативное видео SEPULTURA

18 сен 2020 : 		 Новое видео SEPULTURA

10 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA

9 сен 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

27 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA

14 авг 2020 : 		 RUDY SARZO в новом карантинном видео SEPULTURA

7 авг 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD и участники SEPULTURA исполнили песню MOTÖRHEAD

30 июл 2020 : 		 CHARLES GAVIN, JOÃO BARONE в карантинном видео SEPULTURA

29 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Есть ощущение, что мы сдаём назад»

24 июл 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND в карантинном видео SEPULTURA

22 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы уже живём в другом мире»

17 июл 2020 : 		 DANKO JONES в карантинном видео SEPULTURA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»



*
zoom
*
* *
В новом интервью австралийскому журналу Blunt бывший фронтмен SEPULTURA Max Cavalera рассказал о новаторском альбоме группы "Roots" 1996 года, над которым он и его коллеги по группе сотрудничали с бразильским племенем Шаванте:

«Приятно, что его ценят и по сей день. Я считаю, что альбом "Roots" был противоречивым; многие люди любили его, а многие ненавидели. Это был один из тех альбомов, которые вызывают разногласия. Мне это нравится — то, что он понравился не всем. Он может разозлить некоторых людей.

Я думаю, "Roots" — это смелая пластинка, в которой есть очень крутые вещи. Этнические элементы и запись с Шаванте — это повлияло даже на такие новые группы, как GOJIRA. На их трек "Amazonia" однозначно повлиял "Roots". Здорово видеть группы, на которые это повлияло, люди проявляют уважение к этой пластинке.
Я думаю, что альбом прошёл проверку временем. Это одна из тех пластинок, которые просто отлично звучат, когда ты включаешь их прямо сейчас. В музыкальном плане я сейчас ушёл от этого; сейчас мне больше по душе такие вещи, как мой экстремальный металл-проект GO AHEAD AND DIE. Но я горжусь этим альбомом».

MAX CAVALERA Looks Back On SEPULTURA



Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )

father


1 июн 2021, 17:25		Вот только сегодня случайно переслушивал этот альбом. Честно говоря, последующие альбомы Soulfly и Sepultura лично у меня проверку временем прошли лучше, в Roots первые три песни крутые, а дальше куча бразильских плясок, и ближе к концу уже снова появляются металл-треки. При прослушивании альбома Sepultura вроде как хочется послушать дж-дж на гитарках, а не пение папуасов из бразильских лесов.

kircore


1 июн 2021, 18:51		Рутс один из лучших альбомов в металле. Первобытный, мрачный и злой. Ни до, ни тем более после Сепультура таких высот не достигала.

gravitgroove


1 июн 2021, 19:31		xxх*ительная истоpия o 'Roots" - 20-й выпуск.

И так всем известно, что лучше чем этот альбом в штатах не покупали.
Но да, оpтодоксальные кожанщики жгучей подливкой свои поpтки уделали только от одного кpанчевого звучания гитаp и pитма хип-хопа аля Helmet/Korn. Стpанно, что тех же кожаных гpивотpясов не cильно коpёжит от Pantera, ибо в сухом остатке не такая уж сильная pазница.

kircore


1 июн 2021, 20:44		Ни Пантера, ни Корн, ни Сектор Газа не делали ничего даже близкого к идеологии Рутс.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1125

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом