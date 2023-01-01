6 сен 2023



Гитарист SEPULTURA: «В турах всегда было тяжело»



В новом интервью чешскому изданию Metalshop гитарист SEPULTURA Andreas Kisser рассказал о реалиях постпандемических гастролей, включая возросшие расходы на поездки: бензин, гастрольные автобусы, гостиницы и перелёты. На вопрос о том, являются ли гастроли «проблемой» для таких групп, как SEPULTURA, Andreas ответил:



«Нет. Мы в Чехии. [Смеётся]. Иначе нас бы здесь не было, верно? Я имею в виду, что нам удаётся проводить отличный тур. Мы везде собираем полные залы. Фэны покупают сувениры и прочее, чтобы поддерживать этот тур, и это здорово. Чувствуется, что люди хотят приходить на концерты и жить полной жизнью, а не сидеть дома и думать: "Завтра я сделаю это, завтра я сделаю то". Живите здесь и сейчас. Так что это здорово. Я не могу жаловаться.



В турах всегда было тяжело. Неважно, известная вы группа или не очень, больше у вас затрат или меньше, но перевозить весь этот рок-н-ролльный балаган всегда было большой проблемой. Но у нас замечательная команда, замечательные менеджеры, очень сплочённая группа, потрясающие фанаты, которые поддерживают жизнь группы. Фанаты, которые не любят покупать бутлеги, — они покупают официальную продукцию, когда деньги идут по назначению: они идут группе, они идут на лейбл, они идут менеджеру. Так что нам удаётся всё это делать. Без фанатов ничего не получится. Так что мы все должны сказать им большое спасибо».







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