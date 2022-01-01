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IGOR CAVALERA: «Настоящее воссоединение SEPULTURA — это мы с братом»



Бывший барабанщик группы SEPULTURA Igor "Iggor" Cavalera сказал, что «было бы потрясающе», если бы классический состав группы воссоединился, но настаивает на том, что «настоящее воссоединение» — это когда он и его брат Max стали играть вместе.



Igor затронул вопрос о возможности воссоединения классического состава SEPULTURA в новом интервью "Mike Nelson Show":



«Я должен быть честен с тобой, чувак. Воссоединение, на мой взгляд, это я и мой брат — это тот человек, с которым я хочу быть единым целым. Так что если ничего другого не произойдёт, я не стану сильно расстраиваться по этому поводу. Конечно, это было бы потрясающе, но настоящее воссоединение для меня — это мы с братом вместе. Вот что делает меня счастливым».







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