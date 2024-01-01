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*Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов" 49
*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*MARKO HIETALA заявил, что одной из причин его ухода из NIGH... 33
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
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Sepultura

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20 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

3 мар 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур

3 мар 2024 : 		 Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком

28 фев 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA

27 фев 2024 : 		 Из SEPULTURA ушёл барабанщик

20 янв 2024 : 		 MAX CAVALERA не слушал последние альбомы SEPULTURA: «Мне это неинтересно»

27 дек 2023 : 		 Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK

26 дек 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое, стало лучше»

8 дек 2023 : 		 SEPULTURA едет в прощальный тур

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»

23 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет»

21 ноя 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы все умрем, так давайте об этом говорить!»

2 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

26 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

18 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

11 сен 2023 : 		 Лидер SEPULTURA о сет-листе юбилейных концертов

6 сен 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «В турах всегда было тяжело»

29 авг 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Нового альбома пока не ждите»

27 авг 2023 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

23 авг 2023 : 		 SEPULTURA отметит 40 лет альбомом

22 июл 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA критикует площадки за поборы

24 май 2023 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 апр 2023 : 		 Бывший гитарист MACHINE HEAD — о прослушивании в SEPULTURA

1 мар 2023 : 		 Drum-cam от барабанщика SEPULTURA

27 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Chaos A.D.": «Это своего рода переломный момент в металле»
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|||| сегодня

Drum-cam от SEPULTURA



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SEPULTURA опубликовала drum-cam видео исполнения композиций "Roots Bloody Roots" и "Dusted" в рамках мартовского бразильского турне.




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