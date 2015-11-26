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Гитарист MOTÖRHEAD и участники SEPULTURA исполнили песню MOTÖRHEAD



Гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell недавно совместно с четырьмя участниками SEPULTURA исполнил карантинную версию песни MOTÖRHEAD "Orgasmatron" — видео доступно ниже.













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