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Барабанщику SEPULTURA сделали операцию



Eloy Casagrande сообщил в своём аккаунте в Инстаграм (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России, заблокирована РКН):



«Я пишу, чтобы вы знали, что я только что перенёс операцию. Всё прошло успешно! Я не могу не поблагодарить вас за поддержку и все сообщения, которые вы прислали, желая мне скорейшего выздоровления. Вы все придаёте мне смелости! Я вернусь! Очень скоро!!! Большое спасибо, @dr.marcosviniciuscredidio !!!»







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