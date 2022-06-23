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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео MEGADETH 24
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
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Sepultura

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23 июн 2022 : 		 ANDREAS KISSER вынужден пропустить ряд концертов SEPULTURA

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

6 май 2022 : 		 Концертное видео SEPULTURA

25 апр 2022 : 		 У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит

12 апр 2022 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

11 апр 2022 : 		 Барабанщику SEPULTURA сделали операцию

8 апр 2022 : 		 SEPULTURA выступили с барабанщиком ANGRA

5 апр 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA сломал ногу

1 апр 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я горжусь нашей значимостью»

29 мар 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

21 мар 2022 : 		 DANKO JONES присоединился на сцене к SEPULTURA

13 мар 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа»

15 фев 2022 : 		 DERRICK GREEN выступил со сломанной ногой

14 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

5 фев 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, как TESTAMENT повлияли на группу

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31 янв 2022 : 		 Почему концерты SEPULTURA хороши? Отвечает гитарист

19 янв 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

4 янв 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ

3 янв 2022 : 		 MAX CAVALERA был рад, что альбом SEPULTURA "Roots" похвалили DAVE GROHL и Лемми

28 дек 2021 : 		 Фронтмен SEPULTURA — о трудностях, связанных с уходом оригинального барабанщика

24 дек 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ

24 дек 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Lars был без ума от нашего барабанщика»

21 дек 2021 : 		 MAX CAVALERA — о нынешней SEPULTURA: «Да мне...»

4 дек 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Прошло столько времени, что трудно представить себя на сцене»

18 ноя 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Вы едите в Макдаке и ноете о вредности вакцин?»
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|||| 23 июн 2022

ANDREAS KISSER вынужден пропустить ряд концертов SEPULTURA



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ANDREAS KISSER вынужден был уехать домой по "семейным обстоятельствам", в результате чего в SEPULTURA его заменит Jean Patton из PROJECT46.

«К сожалению, @andreaskisser вернулся домой по семейным обстоятельствам. Тем не менее, шоу должно продолжаться, поэтому мы пригласили бразильца @jeanpatt6n (из @project46_oficial) для совместного выступления до возвращения Andreas. Огромная благодарность ему за то, что он подключился к работе в кратчайшие сроки ( репетиции уже проходят отлично!). Пожалуйста, поприветствуйте Jean и пожелайте Andreas всего наилучшего. Тур продолжится завтра на @festival_kilkim_zaibu».






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23 июн 2022
gravitgroove
Это будет интересно для сравнение, надеюсь, на ютьюб зальют
23 июн 2022
f
father
Интересный поворот, это будет первый за почти 35 лет концерт, который Киссер пропускает.
Кстати, в Exodus тоже Альтус временно на скамейке запасных

просмотров: 328

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