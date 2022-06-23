23 июн 2022



ANDREAS KISSER вынужден пропустить ряд концертов SEPULTURA



ANDREAS KISSER вынужден был уехать домой по "семейным обстоятельствам", в результате чего в SEPULTURA его заменит Jean Patton из PROJECT46.



«К сожалению, @andreaskisser вернулся домой по семейным обстоятельствам. Тем не менее, шоу должно продолжаться, поэтому мы пригласили бразильца @jeanpatt6n (из @project46_oficial) для совместного выступления до возвращения Andreas. Огромная благодарность ему за то, что он подключился к работе в кратчайшие сроки ( репетиции уже проходят отлично!). Пожалуйста, поприветствуйте Jean и пожелайте Andreas всего наилучшего. Тур продолжится завтра на @festival_kilkim_zaibu».











+3 -1



( 2 ) просмотров: 328

