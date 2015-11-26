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Sepultura

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MAX CAVALERA был рад, что альбом SEPULTURA "Roots" похвалили DAVE GROHL и Лемми



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В недавнем интервью чикагской радиостанции WXAV 88.3 FM бывший фронтмен SEPULTURA Max Cavalera рассказал о новаторском альбоме 1996 года "Roots", над которым он и его коллеги по группе сотрудничали с бразильским племенем Xavante.

«Альбом "Roots", на который оказала сильное влияние племенная музыка, — это сочетание племенной музыки и металла было чем-то совершенно новым, и мы словно вступили на совершенно неизвестную территорию, когда сделали это, и результаты были потрясающими. И в итоге нас похвалили такие люди, как Dave Grohl [NIRVANA, FOO FIGHTERS] и Лемми из MOTÖRHEAD, что для меня было просто нереально услышать: мои кумиры хвалили то, что я сделал. Это было очень круто.

Если ты делаешь это со страстью, то должен быть увлечён тем, что делаешь, и иногда ты должен заходить на эти неизвестные территории и смотреть, что произойдёт. И не бойтесь этого — просто действуйте. Иногда вы потерпите неудачу, а иногда всё получится, и это будет здорово. А иногда — противоречиво. И это нормально. Это не для всех.

Некоторые люди любят "Roots"; некоторые ненавидят "Roots". Некоторым нравится только старое. Некоторые хотят, чтобы я играл так, как когда мне было 15 лет. Я не могу делать это всегда. Я пытаюсь привнести немного этого в некоторые вещи, которые я делаю, но я не могу быть только таким. В жизни есть много всего другого.

Я думаю, люди не понимают этого. Музыка — это такой большой ландшафт. Мы можем сделать с ней много всего. Она бесконечна. Вот в чём ее крутость. Можно столько всего исследовать и делать с ней разные вещи. Зачем делать одно и то же снова и снова?»

MAX CAVALERA Says It Was





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