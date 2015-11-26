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RUDY SARZO в новом карантинном видео SEPULTURA



Rudy Sarzo (ex-Ozzy Osbourne), Tanya O'Callaghan и Roman Ibramkhalilov (Jinjer) приняли участие в новом карантинном видео SEPULTURA и исполнили композицию "Meaningless Movements".







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