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Drum-cam от барабанщика SEPULTURA



Барабанщик SEPULTURA Eloy Casagrande опубликовал видео с выступления проекта CASAGRANDE & HANYSZ, в котором также принимает участие João Hanysz. Концерт состоялся в SESC Paulista, Сан-Паулу, Бразилия, 23 февраля.







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