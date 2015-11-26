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Sepultura

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25 июл 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни

16 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

13 июл 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Не люблю пьяных на сцене»

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26 июн 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить

26 июн 2021 : 		 8-летняя девочка исполняет SEPULTURA

24 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов

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16 июн 2021 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

4 июн 2021 : 		 ¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео

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24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»

24 дек 2020 : 		 Карантинный альбом от SEPULTURA

20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

14 дек 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA

7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA

22 окт 2020 : 		 Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA
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Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни



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В новом интервью A&P Reacts гитарист SEPULTURA Andreas Kisser ответил на вопрос о том, изменилось ли что-нибудь в нём, в профессиональном плане или в личностном, в результате пандемии:

«В принципе много чего. Я сильно изменился, и, думаю, в лучшую сторону. Я бросил пить прямо перед пандемией. Сейчас я не употребляю алкоголь уже полтора года. Это было одно из лучших решений в моей жизни. Не то чтобы я был чёртовым алкоголиком, но алкоголь был частью моей жизни, всего, что я делал. Так или иначе, но он присутствовал. Он имел контроль над моей жизнью, над моим выбором, над тем, как я общался с людьми, как отмечал особые события и т. д. Алкоголь был повсюду. А мне это не нужно. И сейчас я доказал это, потому что я живу лучшей жизнью. Я делаю упражнения. У меня есть распорядок дня, которого у меня никогда не было на гастролях.

Когда ты в дороге, каждый раз ты оказываешься в новом месте, в другом временном промежутке. Или ты идёшь в туалет и не принимаешь душ, и тебе приходится путешествовать, и так далее. Это была наша жизнь. А с пандемией у меня наконец-то появилась рутина. Раньше я жаловался, что не могу делать упражнения, не могу соблюдать диету, не могу заниматься классической гитарой. Теперь у меня всё это есть, и я это очень ценю.

Меня никогда не было дома [когда SEPULTURA находилась в середине альбомного цикла], и я не видел жену и детей, а теперь я всегда здесь. Это было трудное время, но мы словно воссоздали себя заново. Теперь мы лучшая семья — гораздо лучше, чем раньше. И это очень здорово. И я должен быть благодарен за это, за то, что я смог извлечь что-то хорошее из чего-то настолько ужасного».

По словам Kisser'a, ему «было очень легко» отказаться от бутылки:

«Как только у тебя в голове появляется чёткая идея, никаких дискуссий не возникает. Я не перекладывал ответственность на святого или, скажем, на церковь: "Я остановлюсь на год" или "Я обещаю тебе, моя жена, что больше не буду пить". Нет. Это не для них. Это моё личное отношение. Это решение целиком моё. Я не должен перекладывать ответственность на какой-то период времени на определённую религиозную веру или на свою семью. Они этого не заслуживают. Это моя проблема, и я решаю её с самим собой. Так что я в гармонии с собой по этому поводу. Меня это не беспокоит. Я могу быть рядом с алкоголем, я могу быть рядом с вечеринками, я могу быть рядом за кулисами, как я делал со своей группой KISSER CLAN здесь, и всё в таком духе. Люди пьют вокруг меня, и мне всё равно. Я даже не чувствую желания выпить, и это здорово. Так что у меня нет борьбы, скажем так. Я ни от чего не убегаю. Я просто решил остановиться. Вот и всё».

SEPULTURA





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