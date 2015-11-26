сегодня



SEPULTURA начнут запись в августе



Группа SEPULTURA отправится в студию в августе, чтобы начать запись своего нового альбома, который выйдет ориентировочно в феврале 2020 года на лейбле Nuclear Blast. Работа над новым диском будет проходить в студии Fascination Street в Эребру, Швеция, вместе с продюсером Jens'ом Bogren'ом, который ранее работал с SOILWORK, OPETH, KATATONIA, AMON AMARTH, KREATOR и DRAGONFORCE и другими.



Гитарист SEPULTURA Andreas Kisser рассказал о планах записи альбома во время недавнего интервью для киргизского TV1.kg:



«В настоящее время мы работаем над новыми идеями, над новой музыкой. На самом деле с сентября по октябрь прошлого года мы собирали идеи, демки. Мы с Eloy'ем Casagrande, барабанщиком, работаем в Сан-Паулу, просто выстраивая основную структуру песен, а Derrick [Green, вокал] и Paulo [Xisto Pinto Jr., бас] также работают у себя дома, вносят свой вклад. И у нас сейчас около 10 песен. Мы хотели бы выпустить альбом из 12 песен — такова идея — плюс записать несколько каверов и бонус-треков для специальных релизов и прочего.



Здорово, что у нас есть этот тур в апреле [и мае], что мы ненадолго покидаем студию, чтобы выйти на сцену и снова играть. Я думаю, что это принесёт новую энергию и мотивацию, которые помогут вернуться и закончить работу.



Нам ещё многое предстоит сделать, но мы соберёмся в августе в шведской студии с Jens'ом Bogren'ом, и это та же студия и тот же продюсер, которые были во время работы над "Machine Messiah". И да — идея состоит в том, чтобы выпустить альбом в феврале 2020 года. У нас уже есть концепция, у нас есть название, но мы пока не можем поделиться им».















+6 -2



( 1 )





просмотров: 832

