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Sepultura

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1 май 2019 : 		 SEPULTURA не пустили в Ливан

15 дек 2018 : 		 SEPULTURA выпускает вино

1 окт 2018 : 		 Музыканты SLIPKNOT, Ex-SHINEDOWN исполняют SEPULTURA

5 сен 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

31 авг 2018 : 		 Лидер SEPULTURA: «Раньше 2020 ничего от нас не ждите!»

16 авг 2018 : 		 Рассказ о европейском туре SEPULTURA

15 авг 2018 : 		 SEPULTURA хочет выпустить документальный фильм

14 авг 2018 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

12 авг 2018 : 		 Рассказ о европейском туре SEPULTURA

10 авг 2018 : 		 У SEPULTURA уже есть несколько демо

13 июн 2018 : 		 Официальное видео с выступления SEPULTURA

6 июн 2018 : 		 SEPULTURA впервые за 17 лет выступила в Японии

22 май 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

4 май 2018 : 		 Закулисное видео от SEPULTURA

26 мар 2018 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы прошли через хаос перед тем, как Max ушёл»

25 мар 2018 : 		 Колыбельные от SEPULTURA

23 мар 2018 : 		 Гитарист SEPULTURA о решении SLAYER уйти

23 мар 2018 : 		 Документальный фильм о SEPULTURA выйдет осенью

21 мар 2018 : 		 MAX CAVALERA: «Мне надо было сохранить имя SEPULTURA за собой», ANDREAS KISSER не согласен

20 мар 2018 : 		 Как SEPULTURA оказалось первой тяжёлой командой, выступившей на Кубе

6 мар 2018 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мне неинтересно перезаписывать классику»

29 сен 2017 : 		 Лидер SEPULTURA о возрождении классического состава

1 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

18 июл 2017 : 		 Расширенные версии альбомов SEPULTURA выйдут осенью
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SEPULTURA начнут запись в августе



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Группа SEPULTURA отправится в студию в августе, чтобы начать запись своего нового альбома, который выйдет ориентировочно в феврале 2020 года на лейбле Nuclear Blast. Работа над новым диском будет проходить в студии Fascination Street в Эребру, Швеция, вместе с продюсером Jens'ом Bogren'ом, который ранее работал с SOILWORK, OPETH, KATATONIA, AMON AMARTH, KREATOR и DRAGONFORCE и другими.

Гитарист SEPULTURA Andreas Kisser рассказал о планах записи альбома во время недавнего интервью для киргизского TV1.kg:

«В настоящее время мы работаем над новыми идеями, над новой музыкой. На самом деле с сентября по октябрь прошлого года мы собирали идеи, демки. Мы с Eloy'ем Casagrande, барабанщиком, работаем в Сан-Паулу, просто выстраивая основную структуру песен, а Derrick [Green, вокал] и Paulo [Xisto Pinto Jr., бас] также работают у себя дома, вносят свой вклад. И у нас сейчас около 10 песен. Мы хотели бы выпустить альбом из 12 песен — такова идея — плюс записать несколько каверов и бонус-треков для специальных релизов и прочего.

Здорово, что у нас есть этот тур в апреле [и мае], что мы ненадолго покидаем студию, чтобы выйти на сцену и снова играть. Я думаю, что это принесёт новую энергию и мотивацию, которые помогут вернуться и закончить работу.

Нам ещё многое предстоит сделать, но мы соберёмся в августе в шведской студии с Jens'ом Bogren'ом, и это та же студия и тот же продюсер, которые были во время работы над "Machine Messiah". И да — идея состоит в том, чтобы выпустить альбом в феврале 2020 года. У нас уже есть концепция, у нас есть название, но мы пока не можем поделиться им».



SEPULTURA To Record New Album In August; February 2020 Release Planned




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


13 май 2019, 21:18		Вокалисту бы петь научиться, или просто погромче вживую


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