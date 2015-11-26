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Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить



В рамках недавней беседы с RockSverige гитарист SEPULTURA Andreas Kisser признался, что более полутора лет уже не пьёт и чувствует себя прекрасно. Он ответил на вопрос о том, сделал ли он это потому, что появились проблемы, или просто потому, что так он ощущает себя более здоровым:



«И то, и другое. Я понял, что был рабом алкоголя. В любой ситуации, когда мне нужно было выбрать ресторан или какое путешествие я совершу со своей семьёй, на какой светский раут мы пойдём, алкоголь был самым главным элементом, определяющим выбор. Например: "В этой стране не подают алкоголь, поэтому я не хочу туда ехать". И всё в таком духе. Неважно, был ли я с семьёй или с друзьями — алкоголь был важнее всего остального. Я понял, что действительно теряю себя из-за этих мыслей и выбора, который я делал. Эта мрачная тень делала выбор за меня. Это мешало моим отношениям со всеми: с семьёй, друзьями и с самим собой. Тогда я шёл от вечера к вечеру.



Но как только я понял, что стал рабом алкоголя, стало ясно, по какому пути мне нужно идти. Я принял решение и чувствую себя прекрасно. Я не чувствую никакого желания выпить. Я люблю выпить — не поймите меня неправильно — но я уже это проходил. Я знаю, что это такое, и знаю, что это очень опасно, особенно с тем стилем жизни, который я веду — закулисные вечеринки; всё бесплатно и легко доступно. Нужно быть очень осторожным в таких ситуациях, и я рад, что сделал этот выбор. Я в гармонии с собой. Я не давал никаких обещаний никому, ни одному святому, ни в какой ситуации. Это был выбор, который я должен был сделать сам. Если бы я что-то пообещал, я бы возложил всю ответственность на это обещание, а не на себя, так что я должен признать и принять этот выбор, и я чувствую себя прекрасно.



Алкоголь очень опасен, но, как я уже сказал, мне нравится пить».







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