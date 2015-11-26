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Sepultura

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8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»

24 дек 2020 : 		 Карантинный альбом от SEPULTURA

20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

14 дек 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA

7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA

22 окт 2020 : 		 Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA

28 сен 2020 : 		 Альтернативное видео SEPULTURA

18 сен 2020 : 		 Новое видео SEPULTURA

10 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA

9 сен 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

27 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA
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Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить



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В рамках недавней беседы с RockSverige гитарист SEPULTURA Andreas Kisser признался, что более полутора лет уже не пьёт и чувствует себя прекрасно. Он ответил на вопрос о том, сделал ли он это потому, что появились проблемы, или просто потому, что так он ощущает себя более здоровым:

«И то, и другое. Я понял, что был рабом алкоголя. В любой ситуации, когда мне нужно было выбрать ресторан или какое путешествие я совершу со своей семьёй, на какой светский раут мы пойдём, алкоголь был самым главным элементом, определяющим выбор. Например: "В этой стране не подают алкоголь, поэтому я не хочу туда ехать". И всё в таком духе. Неважно, был ли я с семьёй или с друзьями — алкоголь был важнее всего остального. Я понял, что действительно теряю себя из-за этих мыслей и выбора, который я делал. Эта мрачная тень делала выбор за меня. Это мешало моим отношениям со всеми: с семьёй, друзьями и с самим собой. Тогда я шёл от вечера к вечеру.

Но как только я понял, что стал рабом алкоголя, стало ясно, по какому пути мне нужно идти. Я принял решение и чувствую себя прекрасно. Я не чувствую никакого желания выпить. Я люблю выпить — не поймите меня неправильно — но я уже это проходил. Я знаю, что это такое, и знаю, что это очень опасно, особенно с тем стилем жизни, который я веду — закулисные вечеринки; всё бесплатно и легко доступно. Нужно быть очень осторожным в таких ситуациях, и я рад, что сделал этот выбор. Я в гармонии с собой. Я не давал никаких обещаний никому, ни одному святому, ни в какой ситуации. Это был выбор, который я должен был сделать сам. Если бы я что-то пообещал, я бы возложил всю ответственность на это обещание, а не на себя, так что я должен признать и принять этот выбор, и я чувствую себя прекрасно.

Алкоголь очень опасен, но, как я уже сказал, мне нравится пить».

SEPULTURA



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