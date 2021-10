сегодня



SEPULTURA перенесла европейский тур



Из-за различных предписаний в связи с COVID-19 в европейских странах SEPULTURA перенесла даты европейского тура.



Andreas Kisser: «Очень тяжело снова откладывать гастроли из-за ограничений, связанных с COVID-19. Мы вынуждены сделать это, чтобы убедиться, что все будут в безопасности и смогут насладиться концертами. Мы очень рады и благодарны за покупку билетов, и очень хотим выступить для всех вас! Это займёт немного больше времени, но мы скоро увидимся в безопасной для всех нас обстановке. Берегите себя и слушайте "Quadra"».



Даты выступлений SEPULTURA с SACRED REICH и CROWBAR:



Oct. 20 - DK - Copenhagen - Amager Bio



Oct. 21 - DE - Leipzig - Hellraiser



Oct. 22 - CZ - Zlin - Hala Datart



Oct. 23 - PL - Wroclaw - A2



Oct. 25 - AT - Vienna - Arena



Oct. 26 - HU - Budapest - Barba Negra



Oct. 27 - DE - Munich - Backstage



Oct. 28 - DE - Cologne - Essigfabrik



Oct. 29 - CH - Pratteln - Z-7



Oct. 30 - CH - Lausanne - Les Docks



Nov. 01 - UK - Glasgow - QMU



Nov. 02 - UK - Manchester - O2 Ritz



Nov. 03 - IE - Dublin - Academy



Nov. 04 - UK - Wolverhampton - KK's Steel Mill



Nov. 05 - UK - London - Electric Brixton



Nov. 06 - BE - Antwerp - Trix



Nov. 08 - FR - Toulouse - Le Bikini



Nov. 09 - ES - Madrid - But



Nov. 10 - PT - Porto - Hard Club



Nov. 11 - ES - Pamplona - Totem



Nov. 12 - ES - Barcelona - Razzmatazz 2



Nov. 14 - LU - Esch/Alzette - Rockhal



Nov. 15 - FR - Paris - La Machine du Moulin Rouge



Nov. 16 - DE - Stuttgart - Im Wizemann



Nov. 17 - DE - Berlin - Astra



Nov. 19 - DE - Hamburg - Markthalle



Nov. 20 - NL - Haarlem - Patronaat



Nov. 21 - DE - Wiesbaden – Schlachthof







+0 -0



просмотров: 166