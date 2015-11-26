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Sepultura

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21 окт 2021 : 		 SEPULTURA перенесла европейский тур

15 окт 2021 : 		 Обновлённое видео от SEPULTURA

11 окт 2021 : 		 Лидер SEPULTURA недоволен действиями правительства по борьбе с COVID-19

29 сен 2021 : 		 Вскрытие SEPULTURA

31 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA за вакцинные паспорта

28 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Болсонаро — худшее, что могло произойти с любой страной»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет SEPULTURA выйдет осенью

24 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Печально, что вакцинация так политизирована»

23 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA — о возвращении концертов

15 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

14 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!»

2 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Группа всегда развивается и меняет своё звучание»

25 июл 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни

16 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

13 июл 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Не люблю пьяных на сцене»

5 июл 2021 : 		 Участники CRYPTA, FEAR FACTORY, EVILE And AZUSA исполняют SEPULTURA

5 июл 2021 : 		 ANDREAS KISSER: «ELOY CASAGRANDE просто создан для SEPULTURA»

26 июн 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить

26 июн 2021 : 		 8-летняя девочка исполняет SEPULTURA

24 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов

23 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Мы уверены в себе как группа»

16 июн 2021 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

4 июн 2021 : 		 ¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео

1 июн 2021 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»

24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS
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SEPULTURA перенесла европейский тур



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Из-за различных предписаний в связи с COVID-19 в европейских странах SEPULTURA перенесла даты европейского тура.

Andreas Kisser: «Очень тяжело снова откладывать гастроли из-за ограничений, связанных с COVID-19. Мы вынуждены сделать это, чтобы убедиться, что все будут в безопасности и смогут насладиться концертами. Мы очень рады и благодарны за покупку билетов, и очень хотим выступить для всех вас! Это займёт немного больше времени, но мы скоро увидимся в безопасной для всех нас обстановке. Берегите себя и слушайте "Quadra"».

Даты выступлений SEPULTURA с SACRED REICH и CROWBAR:

Oct. 20 - DK - Copenhagen - Amager Bio

Oct. 21 - DE - Leipzig - Hellraiser

Oct. 22 - CZ - Zlin - Hala Datart

Oct. 23 - PL - Wroclaw - A2

Oct. 25 - AT - Vienna - Arena

Oct. 26 - HU - Budapest - Barba Negra

Oct. 27 - DE - Munich - Backstage

Oct. 28 - DE - Cologne - Essigfabrik

Oct. 29 - CH - Pratteln - Z-7

Oct. 30 - CH - Lausanne - Les Docks

Nov. 01 - UK - Glasgow - QMU

Nov. 02 - UK - Manchester - O2 Ritz

Nov. 03 - IE - Dublin - Academy

Nov. 04 - UK - Wolverhampton - KK's Steel Mill

Nov. 05 - UK - London - Electric Brixton

Nov. 06 - BE - Antwerp - Trix

Nov. 08 - FR - Toulouse - Le Bikini

Nov. 09 - ES - Madrid - But

Nov. 10 - PT - Porto - Hard Club

Nov. 11 - ES - Pamplona - Totem

Nov. 12 - ES - Barcelona - Razzmatazz 2

Nov. 14 - LU - Esch/Alzette - Rockhal

Nov. 15 - FR - Paris - La Machine du Moulin Rouge

Nov. 16 - DE - Stuttgart - Im Wizemann

Nov. 17 - DE - Berlin - Astra

Nov. 19 - DE - Hamburg - Markthalle

Nov. 20 - NL - Haarlem - Patronaat

Nov. 21 - DE - Wiesbaden – Schlachthof

SEPULTURA Postpones European Tour Due To



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