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Sepultura

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Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots"



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Во время участия в подкасте "Brutally Delicious" бывший барабанщик SEPULTURA Igor Cavalera рассказал о том, какое влияние его бывшая группа, в частности классический альбом 1996 года "Roots", оказала на современных металлистов, таких как GOJIRA:

«Мы знаем ребят из GOJIRA, мы с ними дружим. Я вижу огромное влияние того, что мы создали. И я смотрю на это как на нечто новаторское. Потому что я не припомню, чтобы металлические группы в то время возвращались к своим корням. Даже норвежские группы, исполняющие песни викингов, тогда не были в почёте. Позже все стали задумываться: "О чёрт. Мы можем заглянуть в наше прошлое и привнести что-то из этого, чтобы это имело смысл в музыке, которую мы создаём сегодня". Вот что мы сделали. И я иногда очень сильно горжусь этим. Потому что это одно из влияний "Roots", я думаю.

Некоторые смотрят на "Roots" как на нашу самую продаваемую пластинку, и это прекрасно, но мне нравится оценивать "Roots" с другой стороны, когда мы попробовали то, что в то время было очень рискованным. Это было нетипично для всех металлических групп. Мы расширяли границы, и всё могло пойти совсем не так. В то время это был риск, и мы не знали, что из этого получится. Мы работали с бразильским племенем Xavante, записывались с ними и привносили эти элементы, и всё могло закончиться провалом. В то время мы не знали наверняка. Просто у нас было интуитивное чувство, что это правильное решение. И когда мы видим, что такая группа, как GOJIRA, делает это сегодня, можно увидеть параллели с той работой, которую мы проделали 30 лет назад... И мы на сто процентов очень гордимся этим. Не только GOJIRA, но и многие другие возвращаются к подобным идеям... Сейчас есть много блэк-металлических групп, которые многое делают со своими корнями, особенно с корнями американских индейцев, а тогда такие вещи не были распространены. Поэтому я очень горжусь тем, что мы запустили эту идею, и теперь это стало модным».




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6 окт 2022
T
Toney Moon
Что он несёт? У какой группы были песни норвежских индейцев?
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6 окт 2022
d
deePress
мне было 15, о группе я узнал из подростковой газеты, по итогам 1996 года рейтинги составляли, помимо Лоада Метлы и т.п. там были Аморфис с Элегией, Тиамат с Облаками и Сепультура с Корнями. Удивительно, все 3 альбома стали любимыми в творчестве каждой из групп )
А Рутс, как я помню, был вторым в рейтинге ожиданий (за Метлой) и первым в рейтинге разочарований (рокировочка получилась - Лоад второй)
6 окт 2022
gravitgroove
deePress, вопрос: как “Clouds” Tiamat 1992 года сопоставляется с альбомами 1996? Даже Wild Honey - 1994 год.
Хотя чего уж там… для тех пост-советских лет такие ошибки были нормой.
6 окт 2022
Hellg
gravitgroove, представляешь, как я удивился, когда купил кассету с альбомом Scream, Bloody, Gore датированную 1997 годом?
Тогда я подумал: и это записано после Symbolic??!
6 окт 2022
gravitgroove
Ясно, про ранний Manowar из этих двух никто не слушал, группы Bathory и ее вклада на скандинавское движение - этого вообще не существовало. Все одеяло на себя по традиции храпящего жлоба.
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