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IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году



В рамках программы "The Jasta Show" IGOR CAVALERA вспомнил о безумном концерте SEPULTURA 1989 года на Arena López Mateos в Мехико:



«Это одно из самых безумных шоу, на которых мы когда-либо играли, потому что произошло несколько событий. Это было небольшое местечко, где у них проходила Lucha Libre, она похожа на мексиканский стиль борьбы. Так что это была маленькая арена — две тысячи [людей] максимум. Гримёрки были святилищами для мексиканских борцов, так что было сверхстранно находиться там.



Ещё одним забавным фактом в этом шоу было то, что когда мы готовились к выходу, пришёл промоутер и говорит: "Ребята, открывающая группа только что разнесла аппаратуру". И мы были, типа, "Что?" Он: "Да, да. Её больше нет". И мы такие: "Вот дерьмо. Что нам теперь делать?" Я к тому, что мы проделали такой путь до Мексики. И мы такие: "Чувак, мы должны играть". И я помню: всё, что есть — это звук со сцены. Никакой аппаратуры на том концерте. Я думаю, что это был либо гитарный, либо бас-усилок, к которому Max [Cavalera, тогдашний гитарист/вокалист SEPULTURA] подключил свой микрофон, но в какой-то момент ребята стали петь намного громче, чем Max. Мы слышали, как они поют, но не слышали, что говорил Max.



И ещё, самое безумное, что я вижу этом на видео, — это эпоха, когда некоторые люди всё ещё ходили на шоу, чтобы просто хэдбенгить. Я помню, как смотрел MOTÖRHEAD, что-то вроде "Iron Fist", где в первом ряду были только эти ребята, которые занимались хэдбенгингом, и всё. И вы можете увидеть на этом концерте то же самое — там есть огромная яма, в которой люди просто сходят с ума, там одни олдскульные хэдбенгеры, которые просто слушают, поют и трясут башкой. И им всё равно. Эти люди просто прыгали и не хотели забираться на сцену, они просто хотели быть там, слушая этот звуковой фон и тряся башкой!»



















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