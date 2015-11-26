Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 51
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 33
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 27
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 26
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 26
[= ||| все новости группы



*

Sepultura

*



20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

14 дек 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA

7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA

22 окт 2020 : 		 Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA

28 сен 2020 : 		 Альтернативное видео SEPULTURA

18 сен 2020 : 		 Новое видео SEPULTURA

10 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA

9 сен 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

27 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA

14 авг 2020 : 		 RUDY SARZO в новом карантинном видео SEPULTURA

7 авг 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD и участники SEPULTURA исполнили песню MOTÖRHEAD

30 июл 2020 : 		 CHARLES GAVIN, JOÃO BARONE в карантинном видео SEPULTURA

29 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Есть ощущение, что мы сдаём назад»

24 июл 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND в карантинном видео SEPULTURA

22 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы уже живём в другом мире»

17 июл 2020 : 		 DANKO JONES в карантинном видео SEPULTURA

16 июл 2020 : 		 Басист SACRED REICH в карантинном видео SEPULTURA

13 июл 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN и участники SEPULTURA в новом «карантинном видео»

28 июн 2020 : 		 FLESHWOLF исполнили SEPULTURA

27 июн 2020 : 		 Музыканты OVERKILL и SHADOWS FALL в карантинном видео SEPULTURA

18 июн 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX в карантином видео SEPULTURA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году



*
zoom
*
* *
В рамках программы "The Jasta Show" IGOR CAVALERA вспомнил о безумном концерте SEPULTURA 1989 года на Arena López Mateos в Мехико:

«Это одно из самых безумных шоу, на которых мы когда-либо играли, потому что произошло несколько событий. Это было небольшое местечко, где у них проходила Lucha Libre, она похожа на мексиканский стиль борьбы. Так что это была маленькая арена — две тысячи [людей] максимум. Гримёрки были святилищами для мексиканских борцов, так что было сверхстранно находиться там.

Ещё одним забавным фактом в этом шоу было то, что когда мы готовились к выходу, пришёл промоутер и говорит: "Ребята, открывающая группа только что разнесла аппаратуру". И мы были, типа, "Что?" Он: "Да, да. Её больше нет". И мы такие: "Вот дерьмо. Что нам теперь делать?" Я к тому, что мы проделали такой путь до Мексики. И мы такие: "Чувак, мы должны играть". И я помню: всё, что есть — это звук со сцены. Никакой аппаратуры на том концерте. Я думаю, что это был либо гитарный, либо бас-усилок, к которому Max [Cavalera, тогдашний гитарист/вокалист SEPULTURA] подключил свой микрофон, но в какой-то момент ребята стали петь намного громче, чем Max. Мы слышали, как они поют, но не слышали, что говорил Max.

И ещё, самое безумное, что я вижу этом на видео, — это эпоха, когда некоторые люди всё ещё ходили на шоу, чтобы просто хэдбенгить. Я помню, как смотрел MOTÖRHEAD, что-то вроде "Iron Fist", где в первом ряду были только эти ребята, которые занимались хэдбенгингом, и всё. И вы можете увидеть на этом концерте то же самое — там есть огромная яма, в которой люди просто сходят с ума, там одни олдскульные хэдбенгеры, которые просто слушают, поют и трясут башкой. И им всё равно. Эти люди просто прыгали и не хотели забираться на сцену, они просто хотели быть там, слушая этот звуковой фон и тряся башкой!»

IGOR CAVALERA Looks Back On SEPULTURA








Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 846

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом