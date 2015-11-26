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Sepultura

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18 июн 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX в карантином видео SEPULTURA

12 июн 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

1 июн 2020 : 		 ANDREAS KISSER о присоединении к SEPULTURA в 1987 году: «Взаимопонимание было мгновенным»

31 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

24 май 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Тот факт, что в США в тюрьмах больше всего людей в мире, просто ошеломляет!»

22 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

14 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

8 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

27 апр 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Я не хочу в каменный век»

23 апр 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

9 апр 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Последний раз я ел мясо в 15 лет»

20 мар 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Тур KISS все для меня поменял»

16 мар 2020 : 		 SEPULTURA отменили тур из-за коронавируа

5 мар 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA о сочинении нового альбома

26 фев 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Многие люди просто застряли в прошлом»

14 фев 2020 : 		 Басист SEPULTURA: «Пока мы в добром здравии и полны сил, я верю, что мы будем продолжать ездить в туры»

11 фев 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы здесь не для того, чтобы угодить всем»

10 фев 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Музыкальные стриминговые сервисы уничтожили продажи физических носителей»

8 фев 2020 : 		 Новое видео SEPULTURA

5 фев 2020 : 		 Жена MAX'a CAVALERA'ы — вокалисту SEPULTURA: «Пшл нах!»

5 фев 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA о постоянных вопросах фанатов о возвращении Max'a

5 фев 2020 : 		 Басист SEPULTURA: «Реюнион с Max'ом должен случиться естественным путём»

21 янв 2020 : 		 Трейлер нового альбома SEPULTURA

16 янв 2020 : 		 Трейлер нового альбома SEPULTURA

20 дек 2019 : 		 Новая песня SEPULTURA

28 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA
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|||| 18 июн 2020

Гитарист ANTHRAX в карантином видео SEPULTURA



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Участники SEPULTURA на карантине сыграли композицию "Cut-Throat", в чем им помог гитарист ANTHRAX Scott Ian — все это проходило в рамках новой сессии SepulQuarta, а также ответили на вопросы поклонников — видео доступно ниже.

ANTHRAX's SCOTT IAN Teams Up With SEPULTURA For 'Cut-Throat' Playthrough Video





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

gravitgroove


18 июн 2020, 22:41		Ну вот, кто ранее писал, что ему не нравилось звучание на альбоме, данное им Роббинсоном? Кушайте на здоровье, без саунда "mesa boogie" и кавалеровской гитары-перделки под Korn.

father


18 июн 2020, 23:14		Да вполне адекватно рубанули

Hellg


18 июн 2020, 23:44		Хорошую песню даже негром не испортишь.

Dem0niac


19 июн 2020, 00:07		Ништяк зарубили. И негр отлично спел, не прокопаешься.


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