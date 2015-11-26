18 июн 2020



Гитарист ANTHRAX в карантином видео SEPULTURA



Участники SEPULTURA на карантине сыграли композицию "Cut-Throat", в чем им помог гитарист ANTHRAX Scott Ian — все это проходило в рамках новой сессии SepulQuarta, а также ответили на вопросы поклонников — видео доступно ниже.













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