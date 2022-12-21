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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
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Sepultura

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21 дек 2022 : 		 PHILIP ANSELMO, SCOTT IAN и MATT HEAFY присоединились на сцене к SEPULTURA

14 дек 2022 : 		 PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к SEPULTURA

10 дек 2022 : 		 SEPULTURA о европейском туре

6 окт 2022 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots"

5 сен 2022 : 		 SEPULTURA с оркестром

10 авг 2022 : 		 3/4 состава SEPULTURA времён "Morbid Visions" исполняют материал SEPULTURA

1 авг 2022 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Для меня это особенная пластинка»

29 июл 2022 : 		 ANDREAS KISSER вернулся на сцену с SEPULTURA

22 июл 2022 : 		 MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале классического состава SEPULTURA

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

7 июл 2022 : 		 Вокалист SEPULTURA: «О новом альбоме будем думать не раньше 2023 года»

3 июл 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 июн 2022 : 		 IGOR CAVALERA: «Настоящее воссоединение SEPULTURA — это мы с братом»

29 июн 2022 : 		 SEPULTURA без Kisser'a

27 июн 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза SEPULTURA

23 июн 2022 : 		 ANDREAS KISSER вынужден пропустить ряд концертов SEPULTURA

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

6 май 2022 : 		 Концертное видео SEPULTURA

25 апр 2022 : 		 У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит

12 апр 2022 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

11 апр 2022 : 		 Барабанщику SEPULTURA сделали операцию

8 апр 2022 : 		 SEPULTURA выступили с барабанщиком ANGRA

5 апр 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA сломал ногу

1 апр 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я горжусь нашей значимостью»

29 мар 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

21 мар 2022 : 		 DANKO JONES присоединился на сцене к SEPULTURA
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PHILIP ANSELMO, SCOTT IAN и MATT HEAFY присоединились на сцене к SEPULTURA



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Philip Anselmo (PANTERA),Scott Ian (ANTHRAX, MR. BUNGLE) и Matt Heafy (TRIVIUM) присоединились на сцене к SEPULTURA в рамках выступления на Knotfest Brasil:

01. Isolation
02. Refuse/Resist
03. Means To An End
04. Cut-Throat (with Scott Ian)
05. Propaganda
06. Dead Embryonic Cells
07. Agony Of Defeat
08. Slave New World (with Matt Heafy)
09. Arise (with Philip Anselmo)
10. Ratamahatta
11. Roots Bloody Roots




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21 дек 2022
В
Вашингтон Ирвинг
Эх, Хифи, не повезло с генами, без волос образ конечно очень спорный...

просмотров: 285

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