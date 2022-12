сегодня



PHILIP ANSELMO, SCOTT IAN и MATT HEAFY присоединились на сцене к SEPULTURA



Philip Anselmo (PANTERA),Scott Ian (ANTHRAX, MR. BUNGLE) и Matt Heafy (TRIVIUM) присоединились на сцене к SEPULTURA в рамках выступления на Knotfest Brasil:



01. Isolation

02. Refuse/Resist

03. Means To An End

04. Cut-Throat (with Scott Ian)

05. Propaganda

06. Dead Embryonic Cells

07. Agony Of Defeat

08. Slave New World (with Matt Heafy)

09. Arise (with Philip Anselmo)

10. Ratamahatta

11. Roots Bloody Roots







