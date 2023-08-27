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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
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Sepultura

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27 авг 2023 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

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27 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Chaos A.D.": «Это своего рода переломный момент в металле»

22 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе SEPULTURA: «Ну и нафиг оно мне?»

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22 июл 2022 : 		 MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале классического состава SEPULTURA

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

7 июл 2022 : 		 Вокалист SEPULTURA: «О новом альбоме будем думать не раньше 2023 года»

3 июл 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 июн 2022 : 		 IGOR CAVALERA: «Настоящее воссоединение SEPULTURA — это мы с братом»

29 июн 2022 : 		 SEPULTURA без Kisser'a

27 июн 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза SEPULTURA

23 июн 2022 : 		 ANDREAS KISSER вынужден пропустить ряд концертов SEPULTURA

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Drum-cam от SEPULTURA



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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27 авг 2023
S
SS-ULTRA
Он прям не играет, а наваливает.
27 авг 2023
F
Fo0x
Не дай бог с таким где-нибудь в баре поругаться
27 авг 2023
Hellg
Элой, безусловно, высокого уровня драммер, но не понятно, зачем столько силы вкладывать в игру.
Может это часть шоу и работа на камеру, но не выглядит это виртуозной игрой, при всё уважении к барабанщику.
27 авг 2023
x
xRReth
Hellg, он умеет и в шоу и в динамику.
Пока правая рука ебашит на сто дурных - левая занята ghost-нотами на рабочем. В брейках ни одного лишнего движения. Когда ведёт в крэш или чайну - тарелку не пидорасит по всей стойке, что говорит о выверенности силы удара. Ноги у него вообще пиздец расслаблены.
Да и если б он реально пизданул с таким замахом палочкой по рабочему или тому - пизда пластику, проверено.
Естественно это шоу, точно так же как было у Джордисона. Тут все эти замахи больше стамины жрут, чем сама барабанная партия.
27 авг 2023
R
R0ck_N_R0lla
дааа, не Ульрих конечно, видно, что коммерческая жилка совсем слабая, раз приходится так стараться
Like!5
27 авг 2023
Corpsegrinder04
Самый качёвый драммер был Винни Эббот. А этот Бройлер , играющий на камеру, никто и звать никак.
Like!1
27 авг 2023
M
Mateas89
Corpsegrinder04, итить, экспертное мнение подъехало)))

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