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Гитарист SEPULTURA : «Есть ощущение, что мы сдаём назад»



Гитарист SEPULTURA Andreas Kisser провёл беседу с поклонниками и, в частности, ответил на вопрос польского фаната о том, как глобальная политическая ситуация может быть использована в качестве вдохновения для текстов:



«Весь мир, в общем-то, переживает сейчас переход к правой точке зрения или как там это ещё назвать, в политике, обществе и т. д. В Польше, наверное, ситуация схожа с той, что есть в США и здесь, в Бразилии. И на самом деле это очень печальная ситуация, потому что кажется, что мы сдаём назад.



Исторически было много достижений в области прав человека, борьбы с расизмом, женским движением, феминизмом и т. п., так что на самом деле ненормально, что мы проходим через это вновь, и ещё более ненормально, что есть много людей, которые всё ещё верят и действительно поддерживают такую точку зрения или такую идеологию.



Но музыка здесь, и металл спасает (смеётся). У нас полно тем, на которые мы можем рассуждать, и это и правда нас вдохновляет. Видите ли, примерно то же было в 80-е годы, когда Рональд Рейган был президентом США, тогда тоже был правый крен, консервативизм и всё такое, вся эта борьба и война против наркотиков, которая была полным провалом и невероятной глупостью. Но посмотрите на трэш и панк — они сильно прибавили в то время. Вспомните о DEAD KENNEDYS и даже METALLICA — у них были политические темы в текстах, которые вдохновляли музыкантов, и они создавали отличные альбомы, которые сподвигли меня стать музыкантом и оказаться в группе. Так что я считаю, что мы должны использовать такие ситуации в своих интересах, быть немного более позитивными и не давать слабину. Сейчас очень депрессивные новости — едва ли сейчас много хорошего, с учётом всего этого карантина и прочего. Так что это и правда время, когда музыка может помочь пройти через эту сложную ситуацию.



Это переходный период в нашей жизни, мы пройдём его. Очень непросто, но всё вернётся на круги своя — у нас будут шоу, концерты, спортивные мероприятия и всё остальное, но по-другому. Мы не знаем, как именно всё будет, но я считаю, что появится что-то позитивное, после всей этой ситуации будет много позитивного!»







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