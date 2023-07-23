22 июл 2023



Вокалист SEPULTURA критикует площадки за поборы



Derrick Green в недавней беседе с Bloodstock TV обсудил проблемы, с которыми сталкиваются артисты после пандемии:



«Сейчас как никогда трудно. Сама индустрия постоянно пытается отнять у артистов как можно больше из-за пандемии, а клубы проявляют исключительную жадность и пытаются вернуть свои деньги за счёт артистов, что совершенно нелепо, так как они берут абсурдные проценты с вашего товара. По-моему, это совершенно бессмысленно, когда артист создаёт товар, перевозит его, платит налог за него, делает всё, чтобы он был актуальным, чтобы он был в продаже, а потом появляется кто-то и говорит: "Я возьму 30 процентов. А я возьму 20 процентов от того, что вы продадите на нашей площадке". И я считаю, что это совершенно абсурдно и возмутительно, что они навязывают такое артистам.



Многие люди не понимают, что артист зарабатывает именно на своих товарах. Иногда это может спасти тур, если вы не получаете за него должной оплаты. Поэтому я вижу, что в последнее время процентные ставки растут, а это крайне неприятно, и что клубы, делающие это, особенно в США, очень жадные. Я считаю, что также крайне неуважительно поступают в некоторых заведениях, где проводят контрольные проверки и досматривают сумки артистов при попадании на площадку. Я считаю, что это полная бессмыслица, и это выводит меня из себя — они ставят нас на один уровень и обращаются с нами почти как с преступниками. При этом забывая, что это мы устраиваем шоу, создаём его, за него платят все собравшиеся в зале. Подобное, по идее, подразумевает, что мы все работаем вместе, но отношение этих клубов к нам как к тем, кто собирается сделать что-то, что повредит нашему собственному шоу, просто абсурдно. Так что во время этого тура у меня в голове постоянно всплывают такие ситуации, от которых я впадаю в бешенство. И это заставило группы прибегнуть к другим альтернативным способам продажи своих товаров — либо это предварительные продажи, либо созданию временных торговых точек в местах, где не берётся такой большой процент с наших товаров, либо фиксированная плата за аренду помещения, и тогда вы можете продавать свои товары там за день до шоу. Кроме того, артисты должны искать какие-то альтернативы, чтобы не быть обманутыми концертными площадками.



Я считаю, что многие артисты должны высказаться, потому что... Я думаю, что многие артисты могут бояться высказаться из-за страха быть отстранёнными от участия в определённых мероприятиях, но я считаю важным, чтобы каждый артист высказался по этому поводу, обсудил это и попытался найти какие-то варианты, потому что я уверен, что это несправедливо во всех смыслах. Это просто отвратительно, что многие из подобных людей в индустрии всегда пытаются отнять что-то у артистов, и в итоге артисты получают всё меньше и меньше. Мы тоже из тех, кто два года не работал, мы возвращаемся, пытаясь выплатить кучу долгов. Но мы продолжаем двигаться вперёд. Музыка по-прежнему очень сильна, как и сцена, и я считаю, что очень важно, чтобы музыканты и артисты боролись за свои права!»







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