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Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим



Вокалист SEPULTURA Derrick Green в одном из интервью в начале этого года высказался насчёт постоянных вопросов о возвращении в группу Max'a Cavalera, которые, в свою очередь, спровоцировали на отповедь жену Max'a, наехавшую на Derrick'a без причины. И вот в недавнем интервью у него спросили о том инциденте, на что он ответил:



«Интерпретация того, кто читал или слушал моё интервью, создала у него совершенно неверное впечатление. Но это нормально — подобное происходит постоянно. И поэтому я не стал как-то реагировать на то, что было сказано, но это было явно не то, что я имел в виду. Я не собираюсь идти и оправдываться за то, чего не было».













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