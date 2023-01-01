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Лидер SEPULTURA: «Мы все умрем, так давайте об этом говорить!»



Andreas Kisser в недавнем интервью Sense Music Media ответил на вопрос, какой опыт он вынес в связи с потерей своего партнера:



«Это научило меня всему, что касается жизни. Это был такой опыт, что я начал движение сразу после ее смерти. Потому что все, что произошло, весь процесс, рак, болезнь протекала очень медленно, и вся паллиативная помощь, морфий и все прочее, разговоры с больницей, с врачами, я узнал так много за эту неделю или две недели, за последние дни, что я почувствовал себя совершенно неподготовленным бразильским гражданином к этой ситуации. Не только потому, что мы не говорим о смерти, но и потому, что все эти бюрократические вопросы, которые нас не стимулируют изучать и обсуждать с семьей, по сути, говорить о смерти, говорить об эвтаназии, говорить об ассистированном самоубийстве, обсуждать завещание или все, что связано с уходом из жизни, похоронами, если есть страховка, если нет страховки, сколько вы заплатите налогов и все такое прочее. И я основал особое движение, потому что хочу побудить людей здесь, в Бразилии, говорить о смерти со своими близкими, со своей семьей, со своими детьми, со своими отцами, со своими друзьями, потому что Патрисия, она обычно говорила о смерти очень естественно. С тех пор как мы познакомились, она говорила: "Когда я умру, не кладите меня в гроб без подушки, без одеяла, без пижамы. Я не хочу мерзнуть и все такое". И мы все смеялись. Когда это случилось, мы все осознали, что именно она хотела. И я понял, что это было настолько комфортно, настолько тепло — исполнить желание тех, кого ты любишь больше всего на свете, что я понял: нам нужно говорить о смерти. Это способ чувствовать себя спокойнее, чувствовать себя более живым, в том числе принимать свою конечность, принимать конец, а не пытаться избежать разговора или думать, что с нами этого не случится.



Мы все умрем, так почему бы нам не обсудить это, чтобы лучше подготовиться, лучше узнать друг друга, потому что вы получите информацию о своей семье. Если вы будете обсуждать смерть, вы узнаете о себе, у вас возникнут вопросы, вы захотите поговорить об этом с врачом, с адвокатом, с мамой или с ребенком. И вы повысите уровень информированности, и вы станете более сплоченными со своей семьей. Я прошел через это с Патрицией, со своими детьми, с отцом и тещей, с шурином и так далее, и мы сейчас едины, как никогда. И я чувствую жизнь гораздо острее, потому что я уважаю смерть. Я уважаю смерть. Это наш самый главный учитель. Мы должны учиться у нее. Мы не должны бояться смерти. Смерть — это не наказание. Умереть — это реальность нашей жизни. Мы все это знаем. Давайте уважать это. Как только мы начинаем это уважать, мы начинаем жить повседневностью, настоящим, более интенсивно. Вы не будете ждать завтрашнего дня, чтобы сделать определенные вещи, сказать "я люблю тебя" своим близким. Вы не будете ждать исполнения мечты, путешествия, обучения игре на гитаре, если это ваша мечта, или чего-либо еще.



Вот чему я научился. Я встретил удивительных людей, которые, как и я, хотят стимулировать бразильское общество к разговору об этом, потому что мы можем лучше подготовить наше сердце, нашу душу и наш интеллект к тому, чтобы заниматься бюрократическими делами в то время, когда мы наиболее хрупки эмоционально. Так почему бы не подготовиться в течение жизни, с самого рождения, к разговору о смерти, ведь все мы умрем. Я не понимаю, почему люди так боятся говорить о смерти. Я понимаю, что это нелегко, но это очень важно и совершенно необходимо для нас, не только в Бразилии, но и для всех нас. Мы видим, что в разных культурах мира к смерти относятся совершенно по-разному, особенно, например, в Мексике — они празднуют, устраивают большой праздник, потому что уважают смерть. Это не наш выход. Это не выбор. Так что давайте жить с этим. Давайте жить со смертью [смеется], и тогда мы сможем относиться к этому [гораздо] более мирно. И это то, что я начал здесь, в Бразилии, и пока процесс идет медленно, но мы начинаем собирать замечательных людей, которые начинают стимулировать, по крайней мере, разговоры, дискуссии, чтобы мы могли двигаться вперед в этом направлении».



На вопрос о том, отразится ли полученный опыт на новом материале SEPULTURA, он ответил:



«Конечно. Это неизбежно. Это жизненный опыт. И я сильно изменился, потому что большая часть меня умерла вместе с моей женой, а другие части меня начинают просыпаться, потому что у меня есть новый опыт, новое будущее, то, что я не планировал. У меня совершенно другое представление о своем будущем. Стареть с ней, иметь внуков и все такое — все равно. Но этого не будет, поэтому я приму то настоящее, которое у меня есть, и буду жить с теми элементами, которые у меня есть, и буду очень благодарен, очень признателен, что у меня на протяжении 32 лет жизни была Патрисия, что мы создали семью, которая у нас была. У меня трое замечательных детей. Плюс все то, чему я научился с ней, я никогда не забуду, а потом буду двигаться дальше, строить и расти на основе этого опыта и не быть - я не знаю - неблагодарным или испытывать ненависть, или не принимать ситуацию, потому что это не выход. Я хочу сказать, что ничего не зависит ни от меня, ни от кого бы то ни было. Мы умрем. Это факт жизни для всего. Не только мы — растения, животные, все. Так какой смысл пытаться отрицать это?»







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