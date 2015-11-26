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Sepultura

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10 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA

9 сен 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

27 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA

14 авг 2020 : 		 RUDY SARZO в новом карантинном видео SEPULTURA

7 авг 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD и участники SEPULTURA исполнили песню MOTÖRHEAD

30 июл 2020 : 		 CHARLES GAVIN, JOÃO BARONE в карантинном видео SEPULTURA

29 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Есть ощущение, что мы сдаём назад»

24 июл 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND в карантинном видео SEPULTURA

22 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы уже живём в другом мире»

17 июл 2020 : 		 DANKO JONES в карантинном видео SEPULTURA

16 июл 2020 : 		 Басист SACRED REICH в карантинном видео SEPULTURA

13 июл 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN и участники SEPULTURA в новом «карантинном видео»

28 июн 2020 : 		 FLESHWOLF исполнили SEPULTURA

27 июн 2020 : 		 Музыканты OVERKILL и SHADOWS FALL в карантинном видео SEPULTURA

18 июн 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX в карантином видео SEPULTURA

12 июн 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

1 июн 2020 : 		 ANDREAS KISSER о присоединении к SEPULTURA в 1987 году: «Взаимопонимание было мгновенным»

31 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

24 май 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Тот факт, что в США в тюрьмах больше всего людей в мире, просто ошеломляет!»

22 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

14 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

8 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

27 апр 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Я не хочу в каменный век»

23 апр 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

9 апр 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Последний раз я ел мясо в 15 лет»

20 мар 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Тур KISS все для меня поменял»
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|||| сегодня

Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA



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Басист MEGADETH David Ellefson присоединился к карантинным сессиям SEPULTURA и исполнил композицию "Territory", которая вошла в альбом 1993 "Chaos A.D.".

MEGADETH's DAVID ELLEFSON Joins SEPULTURA For Quarantine Performance Of 'Territory' (Video)





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

wroong


10 сен 2020, 22:38		Ну, вот не воспринимаю я этого Фифти Сента и всё тут

gravitgroove


10 сен 2020, 22:54		Никогда не понимал, почему, коль вы уж не научили Дерика орать и играть на гитаре одновременно, не удосужились заполнять куски ритма, когда гитара переходит в соло, примоченным басом? Пзц, вообще! Стыдоба!

grgr


10 сен 2020, 23:14		Бля, и как они до сих пор без ваших советов просуществовали. И что странно, новости вы про них читаете, а не они про вас. Вот хуйня-то какая.


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