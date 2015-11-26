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Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA



Басист MEGADETH David Ellefson присоединился к карантинным сессиям SEPULTURA и исполнил композицию "Territory", которая вошла в альбом 1993 "Chaos A.D.".













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