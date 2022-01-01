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Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа»



Andreas Kisser в рамках недавней беседы обсудил политический климат в стране:



«Исторически сложилось так, что в бразильской политике царит беспорядок. За последние несколько десятилетий мы пережили два президентских импичмента, что просто ужасно. Неважно, является ли политик правым, левым или центристом, это хаос. У нас самый худший президент за всю историю. Я осмелюсь сказать, что наш президент ещё хуже, чем [бывший президент США Дональд] Трамп. Политики не уважают никого, кроме своей небольшой группы.



Признаться, Бразилия — сложное место. Это большая страна. Географически с севера до юга здесь очень много разных культур. У нас также много иммигрантов, которые привнесли азиатскую и европейскую культуры. Но наш нынешний президент Жаир Болсонару с глупым видом говорит о вещах из прошлого, с которыми, как мы думали, мы покончили. У него нет уважения к различным расам, гомосексуалистам и окружающей среде. Сельское хозяйство — одна из самых важных частей нашей экономики, а разнообразие используемых токсичных химикатов просто безумно. Многие из этих химикатов были запрещены в других странах, но не у нас. Печально, что мы продолжаем делать шаг назад из-за политического климата».







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