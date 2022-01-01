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*Новое видео RAMMSTEIN 21
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 10
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Sepultura

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Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа»



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Andreas Kisser в рамках недавней беседы обсудил политический климат в стране:

«Исторически сложилось так, что в бразильской политике царит беспорядок. За последние несколько десятилетий мы пережили два президентских импичмента, что просто ужасно. Неважно, является ли политик правым, левым или центристом, это хаос. У нас самый худший президент за всю историю. Я осмелюсь сказать, что наш президент ещё хуже, чем [бывший президент США Дональд] Трамп. Политики не уважают никого, кроме своей небольшой группы.

Признаться, Бразилия — сложное место. Это большая страна. Географически с севера до юга здесь очень много разных культур. У нас также много иммигрантов, которые привнесли азиатскую и европейскую культуры. Но наш нынешний президент Жаир Болсонару с глупым видом говорит о вещах из прошлого, с которыми, как мы думали, мы покончили. У него нет уважения к различным расам, гомосексуалистам и окружающей среде. Сельское хозяйство — одна из самых важных частей нашей экономики, а разнообразие используемых токсичных химикатов просто безумно. Многие из этих химикатов были запрещены в других странах, но не у нас. Печально, что мы продолжаем делать шаг назад из-за политического климата».

SEPULTURA




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КомментарииСкрыть/показать 4 )
13 мар 2022, 13:22
вы еще в рф не были))) не смотрели этот п...ц из ящика
13 мар 2022, 14:12
Наконец-то Киссер стал выглядеть хотя бы примерно на свой возраст
13 мар 2022, 15:05
Вв путин лучший в мире президент!!Наш верховный главнокомандующий
13 мар 2022, 15:19
так бы и написал.
- деар киссер, так вы же его и избрали то сами. хрена ли жаловаться.
а химикаты это удобрения, антигрызуны, антивредители, антисорняки и прочая очень полезная вещь, без них в Б. ничего бы вообще не выросло.


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