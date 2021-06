Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

сегодня



Тринадцатого августа SEPULTURA выпустит новый релиз "SepulQuarta", который был записан на карантине в прошлом году. За оформление отвечал Eduardo Recife, а трек-лист выглядит следующим образом:



01. Territory (feat. David Ellefson)



02. Cut-Throat (feat. Scott Ian)



03. Sepulnation (feat. Danko Jones)



04. Inner Self (feat. Phil Rind)



05. Hatred Aside (feat. Angélica Burns, Mayara Puertas & Fernanda Lira)



06. Mask (feat. Devin Townsend)



07. Fear, Pain, Chaos, Suffering (feat. Emmily Barreto)



08. Vandals Nest (feat. Alex Skolnick)



09. Slave New World (feat. Matthew K. Heafy)



10. Ratamahatta (feat. Joao Barone & Charles Gavin)



11. Apes Of God (feat. Rob Cavestany)



12. Phantom Self (feat. Mark Holcomb)



13. Slaves Of Pain (feat. Frédéric Leclercq & Marcello Pompeu)



14. Kaiowas (feat. Rafael Bittencourt)



15. Orgasmatron (feat. Phil Campbell)













