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*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 118
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 46
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*Новая песня DARKTHRONE 38
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Sepultura

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8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

4 июн 2021 : 		 ¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео

1 июн 2021 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»

24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»

24 дек 2020 : 		 Карантинный альбом от SEPULTURA

20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

14 дек 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA

7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA

22 окт 2020 : 		 Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA

28 сен 2020 : 		 Альтернативное видео SEPULTURA

18 сен 2020 : 		 Новое видео SEPULTURA

10 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA

9 сен 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

27 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA

14 авг 2020 : 		 RUDY SARZO в новом карантинном видео SEPULTURA

7 авг 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD и участники SEPULTURA исполнили песню MOTÖRHEAD

30 июл 2020 : 		 CHARLES GAVIN, JOÃO BARONE в карантинном видео SEPULTURA

29 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Есть ощущение, что мы сдаём назад»

24 июл 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND в карантинном видео SEPULTURA
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Новый релиз SEPULTURA выйдет летом



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Тринадцатого августа SEPULTURA выпустит новый релиз "SepulQuarta", который был записан на карантине в прошлом году. За оформление отвечал Eduardo Recife, а трек-лист выглядит следующим образом:

01. Territory (feat. David Ellefson)

02. Cut-Throat (feat. Scott Ian)

03. Sepulnation (feat. Danko Jones)

04. Inner Self (feat. Phil Rind)

05. Hatred Aside (feat. Angélica Burns, Mayara Puertas & Fernanda Lira)

06. Mask (feat. Devin Townsend)

07. Fear, Pain, Chaos, Suffering (feat. Emmily Barreto)

08. Vandals Nest (feat. Alex Skolnick)

09. Slave New World (feat. Matthew K. Heafy)

10. Ratamahatta (feat. Joao Barone & Charles Gavin)

11. Apes Of God (feat. Rob Cavestany)

12. Phantom Self (feat. Mark Holcomb)

13. Slaves Of Pain (feat. Frédéric Leclercq & Marcello Pompeu)

14. Kaiowas (feat. Rafael Bittencourt)

15. Orgasmatron (feat. Phil Campbell)

SEPULTURA Announces Details Of





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