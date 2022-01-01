Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 25
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 18
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Новое видео MEGADETH 11
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 9
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*Лидер MEGADETH — об использовании его музыки в альбомах META... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 25
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 18
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
[= ||| все новости группы



*

Sepultura

*



5 сен 2022 : 		 SEPULTURA с оркестром

10 авг 2022 : 		 3/4 состава SEPULTURA времён "Morbid Visions" исполняют материал SEPULTURA

1 авг 2022 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Для меня это особенная пластинка»

29 июл 2022 : 		 ANDREAS KISSER вернулся на сцену с SEPULTURA

22 июл 2022 : 		 MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале классического состава SEPULTURA

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

7 июл 2022 : 		 Вокалист SEPULTURA: «О новом альбоме будем думать не раньше 2023 года»

3 июл 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 июн 2022 : 		 IGOR CAVALERA: «Настоящее воссоединение SEPULTURA — это мы с братом»

29 июн 2022 : 		 SEPULTURA без Kisser'a

27 июн 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза SEPULTURA

23 июн 2022 : 		 ANDREAS KISSER вынужден пропустить ряд концертов SEPULTURA

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

6 май 2022 : 		 Концертное видео SEPULTURA

25 апр 2022 : 		 У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит

12 апр 2022 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

11 апр 2022 : 		 Барабанщику SEPULTURA сделали операцию

8 апр 2022 : 		 SEPULTURA выступили с барабанщиком ANGRA

5 апр 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA сломал ногу

1 апр 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я горжусь нашей значимостью»

29 мар 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

21 мар 2022 : 		 DANKO JONES присоединился на сцене к SEPULTURA

13 мар 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа»

15 фев 2022 : 		 DERRICK GREEN выступил со сломанной ногой

14 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

5 фев 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, как TESTAMENT повлияли на группу
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEPULTURA с оркестром



zoom
Видео с выступления SEPULTURA с Orquestra Sinfônica Brasileira в рамках фестиваля Rock In Rio, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 186

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом