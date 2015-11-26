сегодня



FLESHWOLF исполнили SEPULTURA



FLESHWOLF вместе с Vadim Chernyshov, профессиональным ударником, проживающим в Норвегии, представили собственное прочтение композиции SEPULTURA “Troops Of Doom”, взятой из альбома 1986 года Morbid Visions.







+0 -0



просмотров: 165

