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Из SEPULTURA ушёл барабанщик



Барабанщик Eloy Casagrande покинул SEPULTURA, чтобы присоединиться к другому проекту. Некоторые фанаты предполагают, что он станет новым барабанщиком SLIPKNOT.



Новость об уходе Eloy'я из SEPULTURA появилась всего через два месяца после того, как группа объявила, что отметит своё 40-летие в 2024 году, отправившись в прощальный тур, который охватит весь земной шар.



SEPULTURA опубликовали следующее заявление в социальных сетях:



«Прощальный тур "Celebrating Life Through Death", в рамках которого мы отпразднуем 40-летие группы и попрощаемся со сценой, продлится в течение следующих 18 месяцев.



В начале декабря группа чётко определила намерения в анонсе: это "сознательная и запланированная смерть". Как бы поэтично это ни звучало, но тур такого масштаба готовился и планировался почти год, что потребовало большой самоотдачи, соблюдения принципов и верности своим поклонникам, а также уважения к истории группы, что является явным приоритетом для Andreas'a Kisser'a, Derrick'a Green'a и Paulo Xisto. Однако 6 февраля, за несколько дней до первой репетиции, барабанщик Eloy Casagrande сообщил группе, что он покидает SEPULTURA, чтобы продолжить карьеру в другом проекте. Группа была застигнута врасплох, без предварительного предупреждения он покинул группу, отказавшись от всего, что связано с SEPULTURA. К счастью, американский виртуоз Greyson Nekrutman займёт место Eloy'я Casagrande и будет принят в качестве нового барабанщика группы для прощального тура.»



Greyson сказал:



«Я выражаю свою искреннюю благодарность за невероятную возможность присоединиться к легендарным SEPULTURA для участия в их прощальном туре. Внести свой вклад в это наследие — привилегия, которая наполняет меня как честью, так и волнением. Бесстрашный подход SEPULTURA к исследованию новых территорий в металл-сфере — это то, чем я всегда восхищался и чему стремился подражать в своих собственных музыкальных начинаниях. Я с нетерпением жду возможности привнести свой собственный дух и страсть в этот микс, установить связь с фанатами, которые поддерживали группу на протяжении всей её эволюции, и испытать захватывающие ощущения, которые мы будем создавать вместе на сцене. За новые главы, которые мы напишем вместе, за сцены, которые мы покорим, и за мощную музыку, которую мы выпустим на волю».











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