24 дек 2021



Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ



Paste опубликовали видео того, как барабанщик SEPULTURA Eloy Casagrande исполняет композицию "To Not Belong" проекта CASAGRANDE & HANYSZ, в котором он сотрудничает с João Hanysz. Дебютный ЕР проект выпустил в сентябре.







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