сегодня



Почему концерты SEPULTURA хороши? Отвечает гитарист



Andreas Kisser в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, что делает шоу группы идеальным:



«По-разному. Всё зависит от обстоятельств. В течение дня бывает много изменений. Я полагаю, что идеальное шоу — это когда ты действительно выкинул всё из обычной жизни или обычного дня и поместил себя на полтора часа в другой мир, и на сцене ты оказываешься в другом месте — ты ведёшь себя по-другому и чувствуешь себя по-другому. Каждый артист скажет вам это. Если вы видите кого-то на сцене, то вне сцены — это совсем другие особенности и атмосфера. Поэтому, как только мы сможем это сделать, это будет здорово — мы будем наслаждаться собой и реально петь тексты с нашими фанатами, со светом и всем остальным, и просто находиться там, не думая ни о чём другом. И я должен сказать, что мы такие от природы.



Это очень помогает — атмосфера пребывания на сцене, чествование музыки и всё такое, и мы получаем истинное удовольствие и исполняем те песни, которые хотим исполнить, и не думаем о том, "Как будет сочетаться группа с этой музыкой или этим альбомом, на каком лейбле?" Мы не составляем, скажем так, политический сет-лист — мы играем песни от "Bestial Devastation" до "Quadra" — все. Всё, что нам нравится, и всё, что соответствует концепции тура. А фанаты не хотят знать обо всём этом дерьме, которое происходит за кулисами, о борьбе с лейблами, менеджерами и прочей ерунде; они хотят прийти и наслаждаться музыкой, и это именно то, что мы делаем. И пока мы сохраняем это чувство и этот дух, это будет отличное шоу, в этом нет никаких сомнений!»







</div>





+1 -0



просмотров: 165

