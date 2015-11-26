Почему концерты SEPULTURA хороши? Отвечает гитарист

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Sepultura

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19 янв 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

4 янв 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ

3 янв 2022 : 		 MAX CAVALERA был рад, что альбом SEPULTURA "Roots" похвалили DAVE GROHL и Лемми

28 дек 2021 : 		 Фронтмен SEPULTURA — о трудностях, связанных с уходом оригинального барабанщика

24 дек 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ

24 дек 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Lars был без ума от нашего барабанщика»

21 дек 2021 : 		 MAX CAVALERA — о нынешней SEPULTURA: «Да мне...»

4 дек 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Прошло столько времени, что трудно представить себя на сцене»

18 ноя 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Вы едите в Макдаке и ноете о вредности вакцин?»

5 ноя 2021 : 		 Обновленная версия клипа SEPULTURA

2 ноя 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA — о первом приезде в Бразилию

21 окт 2021 : 		 SEPULTURA перенесла европейский тур

15 окт 2021 : 		 Обновлённое видео от SEPULTURA

11 окт 2021 : 		 Лидер SEPULTURA недоволен действиями правительства по борьбе с COVID-19

29 сен 2021 : 		 Вскрытие SEPULTURA

31 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA за вакцинные паспорта

28 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Болсонаро — худшее, что могло произойти с любой страной»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет SEPULTURA выйдет осенью

24 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Печально, что вакцинация так политизирована»

23 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA — о возвращении концертов

15 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

14 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!»

2 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Группа всегда развивается и меняет своё звучание»

25 июл 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни

16 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA
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Почему концерты SEPULTURA хороши? Отвечает гитарист



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Andreas Kisser в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, что делает шоу группы идеальным:

«По-разному. Всё зависит от обстоятельств. В течение дня бывает много изменений. Я полагаю, что идеальное шоу — это когда ты действительно выкинул всё из обычной жизни или обычного дня и поместил себя на полтора часа в другой мир, и на сцене ты оказываешься в другом месте — ты ведёшь себя по-другому и чувствуешь себя по-другому. Каждый артист скажет вам это. Если вы видите кого-то на сцене, то вне сцены — это совсем другие особенности и атмосфера. Поэтому, как только мы сможем это сделать, это будет здорово — мы будем наслаждаться собой и реально петь тексты с нашими фанатами, со светом и всем остальным, и просто находиться там, не думая ни о чём другом. И я должен сказать, что мы такие от природы.

Это очень помогает — атмосфера пребывания на сцене, чествование музыки и всё такое, и мы получаем истинное удовольствие и исполняем те песни, которые хотим исполнить, и не думаем о том, "Как будет сочетаться группа с этой музыкой или этим альбомом, на каком лейбле?" Мы не составляем, скажем так, политический сет-лист — мы играем песни от "Bestial Devastation" до "Quadra" — все. Всё, что нам нравится, и всё, что соответствует концепции тура. А фанаты не хотят знать обо всём этом дерьме, которое происходит за кулисами, о борьбе с лейблами, менеджерами и прочей ерунде; они хотят прийти и наслаждаться музыкой, и это именно то, что мы делаем. И пока мы сохраняем это чувство и этот дух, это будет отличное шоу, в этом нет никаких сомнений!»

What Makes A Perfect SEPULTURA Show? ANDREAS KISSER Responds





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