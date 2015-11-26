31 авг 2021



Вокалист SEPULTURA за вакцинные паспорта



Derrick Green ответил на вопрос о том, считает ли правильным со стороны промоутеров и площадок требовать сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19:



«Я думаю, что очень важно, чтобы каждый человек взял на себя ответственность за обеспечение максимальной безопасности. Так что если вы идете на шоу, то пройти тест не должно быть проблемой. А если у вас есть сертификат, то просто покажите его. Я думаю, что в наши дни все не так, как в прошлые, поэтому нужно принимать меры предосторожности, потому что вы не хотите заразить других людей. И вы должны быть бескорыстными. Очень часто люди думают только о себе — к сожалению, только о себе — и считают, что они должны идти и делать то, что им нужно, независимо от последствий, которые это может вызвать у других людей. И это ужасное отношение, я должен сказать. Очень неприятно иметь дело с людьми, у которых такое отношение "я, я, я, я, я", и это действительно тормозит многие вещи. Поэтому я думаю, что если люди смогут просто принять меры предосторожности, проявить сдержанность и просто соблюдать меры безопасности, включая группы, то мы сможем пройти через это немного быстрее и вернуться к нормальной жизни. Я даже не знаю, является ли "нормальность" тем самым словом [смеется] — или нормальность в нашей жизни».







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