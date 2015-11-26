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Sepultura

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31 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA за вакцинные паспорта

28 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Болсонаро — худшее, что могло произойти с любой страной»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет SEPULTURA выйдет осенью

24 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Печально, что вакцинация так политизирована»

23 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA — о возвращении концертов

15 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

14 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!»

2 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Группа всегда развивается и меняет своё звучание»

25 июл 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни

16 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

13 июл 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Не люблю пьяных на сцене»

5 июл 2021 : 		 Участники CRYPTA, FEAR FACTORY, EVILE And AZUSA исполняют SEPULTURA

5 июл 2021 : 		 ANDREAS KISSER: «ELOY CASAGRANDE просто создан для SEPULTURA»

26 июн 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить

26 июн 2021 : 		 8-летняя девочка исполняет SEPULTURA

24 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов

23 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Мы уверены в себе как группа»

16 июн 2021 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

4 июн 2021 : 		 ¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео

1 июн 2021 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»

24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»

24 дек 2020 : 		 Карантинный альбом от SEPULTURA

20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году
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|||| 31 авг 2021

Вокалист SEPULTURA за вакцинные паспорта



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Derrick Green ответил на вопрос о том, считает ли правильным со стороны промоутеров и площадок требовать сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19:

«Я думаю, что очень важно, чтобы каждый человек взял на себя ответственность за обеспечение максимальной безопасности. Так что если вы идете на шоу, то пройти тест не должно быть проблемой. А если у вас есть сертификат, то просто покажите его. Я думаю, что в наши дни все не так, как в прошлые, поэтому нужно принимать меры предосторожности, потому что вы не хотите заразить других людей. И вы должны быть бескорыстными. Очень часто люди думают только о себе — к сожалению, только о себе — и считают, что они должны идти и делать то, что им нужно, независимо от последствий, которые это может вызвать у других людей. И это ужасное отношение, я должен сказать. Очень неприятно иметь дело с людьми, у которых такое отношение "я, я, я, я, я", и это действительно тормозит многие вещи. Поэтому я думаю, что если люди смогут просто принять меры предосторожности, проявить сдержанность и просто соблюдать меры безопасности, включая группы, то мы сможем пройти через это немного быстрее и вернуться к нормальной жизни. Я даже не знаю, является ли "нормальность" тем самым словом [смеется] — или нормальность в нашей жизни».

SEPULTURA





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