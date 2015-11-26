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*Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT 15
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Sepultura

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14 дек 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA

7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA

22 окт 2020 : 		 Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA

28 сен 2020 : 		 Альтернативное видео SEPULTURA

18 сен 2020 : 		 Новое видео SEPULTURA

10 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA

9 сен 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

27 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA

14 авг 2020 : 		 RUDY SARZO в новом карантинном видео SEPULTURA

7 авг 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD и участники SEPULTURA исполнили песню MOTÖRHEAD

30 июл 2020 : 		 CHARLES GAVIN, JOÃO BARONE в карантинном видео SEPULTURA

29 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Есть ощущение, что мы сдаём назад»

24 июл 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND в карантинном видео SEPULTURA

22 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы уже живём в другом мире»

17 июл 2020 : 		 DANKO JONES в карантинном видео SEPULTURA

16 июл 2020 : 		 Басист SACRED REICH в карантинном видео SEPULTURA

13 июл 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN и участники SEPULTURA в новом «карантинном видео»

28 июн 2020 : 		 FLESHWOLF исполнили SEPULTURA

27 июн 2020 : 		 Музыканты OVERKILL и SHADOWS FALL в карантинном видео SEPULTURA

18 июн 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX в карантином видео SEPULTURA

12 июн 2020 : 		 SEPULTURA на карантине
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Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA



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Барабанщик SEPULTURA ELOY CASAGRANDE опубликовал видео исполнения композиции METALLICA "Battery".

Watch SEPULTURA's ELOY CASAGRANDE Play METALLICA's 'Battery'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

OlegZ


14 дек 2020, 21:05		Охуенно.


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