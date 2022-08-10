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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
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Sepultura

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3/4 состава SEPULTURA времён "Morbid Visions" исполняют материал SEPULTURA



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Бывший гитарист SEPULTURA Jairo Guedz присоединился к Max'у и Igor'у "Iggor" Cavalera на сцене четвёртого августа в Curitiba, Brazil и пятого августа в Rio De Janeiro, Brazil для исполнения композиции SEPULTURA "Troops Of Doom".




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10 авг 2022
WahrandPhain
Так лучше они все равно ничего не записали. После 1986 одна сплошная стагнация.
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просмотров: 506

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