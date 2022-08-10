сегодня



3/4 состава SEPULTURA времён "Morbid Visions" исполняют материал SEPULTURA



Бывший гитарист SEPULTURA Jairo Guedz присоединился к Max'у и Igor'у "Iggor" Cavalera на сцене четвёртого августа в Curitiba, Brazil и пятого августа в Rio De Janeiro, Brazil для исполнения композиции SEPULTURA "Troops Of Doom".







+3 -1



( 1 ) просмотров: 506

