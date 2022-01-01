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Барабанщик SEPULTURA сломал ногу



Eloy Casagrande сообщает:



«С огромным сожалением сообщаю, что, к несчастью, я сломал правую ногу. Вчера, на концерте в Эль-Пасо, во время перерыва между песнями я упал со сцены и сломал берцовую и малоберцовую кости. Я возвращаюсь в Бразилию, чтобы начать восстановление. Скоро увидимся! Тур будет продолжаться, но без меня. Скоро будут дополнительные известия. Я прошу вашей поддержки».













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