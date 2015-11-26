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Вокалист SEPULTURA : «Группа всегда развивается и меняет своё звучание»



Derrick Green в рамках одного из интервью обсудил прогресс в творчестве SEPULTURA:



«Я познакомился с SEPULTURA по альбому "Arise" [1991], и это было потрясающе, но к тому времени, когда я познакомился с ними, они уже записали альбом "Chaos A.D." [1993]. Я подумал: "О, это круто. Это действительно, действительно хардкор..." Я не знаю — в нём было гораздо больше таких элементов.



"Roots" [1996] — я думал, что это было круто. Когда я пришёл в группу, я думал, что "Roots" был самым масштабным их альбомом, и, гастролируя с ними 20 лет и путешествуя по миру, я полюбил этот альбом, но есть большое количество фанатов, которые говорят: "Мне не нравится это дерьмо". И я был шокирован. Я такой: "Вау! Вам действительно не нравится?" А они такие: "Да". Есть фанаты, которые говорят: "Для меня это было нечто". А есть люди, которые просто говорят: "Я люблю старые вещи, например, "Bestial Devastation" [1985]". И я отвечаю: "Ты серьёзно?". [Смеётся]. А они: "Эта пластинка изменила мою жизнь".



Так что есть разные фанаты, в зависимости от того, как они познакомились с группой. Мне нравится слушать истории людей, потому что они самые разные».



Далее Green объяснил, что отчасти его привлекло звучание SEPULTURA тем, что группа развивалась быстрыми темпами, о чём свидетельствовала каждая последующая запись.



«Я всегда считал, что то, что заставило меня по-настоящему увлечься альбомом "Arise" и последующими, — это тот факт, что они повзрослели, их личности начали развиваться, они начали осознавать форму группы и то, в каком направлении они хотят двигаться. Раньше они копировали многие вещи из творчества групп, которыми восхищались, они развивали свой стиль, но ещё не дошли до этого этапа. Но на "Arise" я почувствовал, что это был настоящий переломный момент, потому что их английский стал лучше, на мой взгляд. Они начали учить английский язык более основательно, поэтому сочинение песен... Потому что раньше у них был друг, который переводил слова с португальского на английский — намного раньше. И это очаровательно... А когда у них появилась возможность писать всё самим, что касается текстов и тому подобного, всё стало намного интереснее. И вы можете это услышать — каждый альбом отличается, потому что они растут. И это продолжается до сих пор — всегда есть перемены и рост. И это было то, чем я по-настоящему восхищался в группе».







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