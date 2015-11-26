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Sepultura

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25 июл 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни

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8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

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24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS

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8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»

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20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

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7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA
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Вокалист SEPULTURA: «Группа всегда развивается и меняет своё звучание»



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Derrick Green в рамках одного из интервью обсудил прогресс в творчестве SEPULTURA:

«Я познакомился с SEPULTURA по альбому "Arise" [1991], и это было потрясающе, но к тому времени, когда я познакомился с ними, они уже записали альбом "Chaos A.D." [1993]. Я подумал: "О, это круто. Это действительно, действительно хардкор..." Я не знаю — в нём было гораздо больше таких элементов.

"Roots" [1996] — я думал, что это было круто. Когда я пришёл в группу, я думал, что "Roots" был самым масштабным их альбомом, и, гастролируя с ними 20 лет и путешествуя по миру, я полюбил этот альбом, но есть большое количество фанатов, которые говорят: "Мне не нравится это дерьмо". И я был шокирован. Я такой: "Вау! Вам действительно не нравится?" А они такие: "Да". Есть фанаты, которые говорят: "Для меня это было нечто". А есть люди, которые просто говорят: "Я люблю старые вещи, например, "Bestial Devastation" [1985]". И я отвечаю: "Ты серьёзно?". [Смеётся]. А они: "Эта пластинка изменила мою жизнь".

Так что есть разные фанаты, в зависимости от того, как они познакомились с группой. Мне нравится слушать истории людей, потому что они самые разные».

Далее Green объяснил, что отчасти его привлекло звучание SEPULTURA тем, что группа развивалась быстрыми темпами, о чём свидетельствовала каждая последующая запись.

«Я всегда считал, что то, что заставило меня по-настоящему увлечься альбомом "Arise" и последующими, — это тот факт, что они повзрослели, их личности начали развиваться, они начали осознавать форму группы и то, в каком направлении они хотят двигаться. Раньше они копировали многие вещи из творчества групп, которыми восхищались, они развивали свой стиль, но ещё не дошли до этого этапа. Но на "Arise" я почувствовал, что это был настоящий переломный момент, потому что их английский стал лучше, на мой взгляд. Они начали учить английский язык более основательно, поэтому сочинение песен... Потому что раньше у них был друг, который переводил слова с португальского на английский — намного раньше. И это очаровательно... А когда у них появилась возможность писать всё самим, что касается текстов и тому подобного, всё стало намного интереснее. И вы можете это услышать — каждый альбом отличается, потому что они растут. И это продолжается до сих пор — всегда есть перемены и рост. И это было то, чем я по-настоящему восхищался в группе».

DERRICK GREEN Says





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


2 авг 2021, 12:26		Эх, дед Максим, зачем ты ушел из сепультуры


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